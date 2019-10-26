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§ NG.kz
"Тобол" скатился на 4 место в турнирной таблице чемпионата РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37079
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.10.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайские футболисты проиграли ФК "Кайрат". Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:0. "Тобол" пропустил вперед "Ордабасы", который сегодня обыграл "Иртыш".
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§ Козлов я
Re: "Тобол" скатился на 4 место в турнирной таблице...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 26.10.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ arman_kst
Re: "Тобол" скатился на 4 место в турнирной таблице...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 проигрыша подряд
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