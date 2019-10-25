NG.kz Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:25 Рост мировых цен повлиял на подорожание мяса и круп в Казахстане. Так считает заместитель председателя Национального банка Мадина Абылкасымова. Также она уточнила, что есть товары, по которым сохраняется высокая зависимость по импорту.

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