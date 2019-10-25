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§ NG.kz
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37079
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.10.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рост мировых цен повлиял на подорожание мяса и круп в Казахстане. Так считает заместитель председателя Национального банка Мадина Абылкасымова. Также она уточнила, что есть товары, по которым сохраняется высокая зависимость по импорту.
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* maxsaf
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Витал сразу видно что эксперт со стажем - махом раскусил всю ситуацию. Кризиса нет - он в головах и создают его там специально ))
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§ Vit
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8324
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Котлетки, стейк, пельмешки, чебуреки супчик
да ещё и с мясом эээээ))) ты сколько весишь?)
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§ Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1502
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.10.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Vit
---Витал - полностью с тобой согласен!!
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* maxsaf
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Счас всезнащий все по полочкам рассортирует

Мне бы в морозилке моей сначала все рассортировать , по полочкам - пихать уже некуда. )))
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* maxsaf
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А нам по ушам про мировой

Солярка своя, тракторы энергоофигенные свои, зерно свое а мясо - по мировым ценам. Это как?
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