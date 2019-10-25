maxsaf Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке #35





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3675

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:41 Цитата: Добринцофф:

без костей

Слово первое на этикетке boneless так и переводится - без костей. А вообще про рост мировых цен - кто их мониторит? И как они влияют на цену вашего мяса, выращенного на вашем зерне? Я никакого роста не вижу у нас, за исключением недвижимости. Ну так оно и понятно - жизнь хорошая, стабильная, люди едут - недвижимость растет. Жизнь плохая, развал - недвижимость падает.

Еще пример - литр сока в тетрапаке 10 лет назад был 1$ и щас так же. А может и 20 и 30 лет назад та же цена была. Я не в курсе.

