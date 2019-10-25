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§ NG.kz
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37079
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.10.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рост мировых цен повлиял на подорожание мяса и круп в Казахстане. Так считает заместитель председателя Национального банка Мадина Абылкасымова. Также она уточнила, что есть товары, по которым сохраняется высокая зависимость по импорту.
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§ Добринцофф
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6764
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.10.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Мякоть, охлажденная, не замороженная, без костей, берем на суп, стейк и шашлыки

Если это действительно мякоть,без костей и сала,то 1300\тнг за кг нормальная цена.
Я здесь мякоть брал 1650-1800 примерно.
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§ Гога
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1502
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.10.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
1300\тнг за кг нормальная цена
----Вы забыли про уровень зарплат там и здесь .
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§ Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1502
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.10.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан $114.60 в месяц - 42 500 тнг.
Канада Минимальная заработная плата в Канаде устанавливается каждой провинцией и территорией. Варьируется от $8.43 до $11.49 в час, --- в ЧАС !!
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§ abaika95
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1183
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.10.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//там и здесь //


Здесь это где?) Уточняйте свою диспозицию Гоги перед тем как пишите) а то люди кто не в курсе прочтут ваш комментарий и подумают что вы от имени местных пишите а вы поуехавший) здесь (в Костанае) жить дешевле чем в Канадах но зп естественно меньше, у вас (В Краснодарах) и жить дорого и зп не как в Канадах)


Итог:Канада круче Казахстана и Краснодара это факт)

Краснодар ни чем существенно не круче Казахстана тоже факт)

Вывод: для каждого вывод свой))
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§ Гога
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1502
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.10.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95----Читай след.пост - чего тебе не ясно !?! Что ты постоянно Россию приплетаешь?? А ответ был для Добринцофф: - а влезаешь ты .Ты лучше ответь на вопросы в личке.
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* maxsaf
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
без костей

Слово первое на этикетке boneless так и переводится - без костей. А вообще про рост мировых цен - кто их мониторит? И как они влияют на цену вашего мяса, выращенного на вашем зерне? Я никакого роста не вижу у нас, за исключением недвижимости. Ну так оно и понятно - жизнь хорошая, стабильная, люди едут - недвижимость растет. Жизнь плохая, развал - недвижимость падает.
Еще пример - литр сока в тетрапаке 10 лет назад был 1$ и щас так же. А может и 20 и 30 лет назад та же цена была. Я не в курсе.
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§ Гога
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1502
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.10.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
здесь (в Костанае) жить дешевле чем в Канадах[/quote---
Цитата:
Если это действительно мякоть,без костей и сала,то 1300\тнг за кг нормальная цена. Я здесь мякоть брал 1650-1800 примерно. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36545&start=15#comment_1
---- И кто что дешевле ??Опять все перекрутил ??? Читай, потом думай и анализируй --- и только потом пиши . И хватит уже везде всовывать Россию в общем , и Краснодар - в частности .
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§ Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1502
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.10.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
maxsaf----Сейчас abaika95 придет и все разжует .
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§ drakon
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17653
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.10.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а вы поуехавший) здесь (в Костанае) жить дешевле чем в Канадах

Это естесственно. Зарплата же в Казахстане -
500 000, на одного работающего... :lol: :lol:
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§ Добринцофф
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6764
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.10.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Вы забыли про уровень зарплат там и здесь .

Да конечно,но ведь уровень жизни меряется не только ценами на мясо,у них там есть куча статей расходов которых в Казахстане нет.
Хотя при всё при этом, я и не спорю,что простому работяге в Европе или Канаде жить намного лучше чем в КЗ.
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* maxsaf
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На день благодарения пару недель назад я индюка брал, по цене 2 с копейками за кило. А запихать не нашлось куда )) холодильник двухдверный - морозильная сторона полная. Рядом стоит морозильная камера как сам холодильник высотой. И тоже под завязку. Вот такой он этот мировой кризис. Принес а пихать некуда. :lol:
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§ Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1502
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.10.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добринцофф---Я тоже с вами не спорю , просто тут некоторые влазят в разговор .
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§ Vit
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8324
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да потому что нет некого мирового кризиса. Ну если только кто то там на бирже вчера 100 лям потерял, так ему они.. Сегодня потерял, а завтра 300 лям поднял. Кризис у нас в стране и по всему СНГ. А нам по ушам про мировой. И про всякие 10 и 30 и лучших стран говорят. Уже реально тошнит от этих отмазок.
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* maxsaf
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
у них там есть куча статей расходов которых в Казахстане нет.

Взгляните с другой стороны. Пришёл с работы - супчик с мяском. На следующий день - котлетки, потом стейк, пельмешки, чебуреки и т д. Поел нормально - и пофигу стало, какие там еще статьи расходов )))
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§ Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1502
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.10.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот такой он этот мировой кризис.
---Счас всезнащий все по полочкам рассортирует
:lol: :lol:
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