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§ NG.kz
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37078
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.10.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рост мировых цен повлиял на подорожание мяса и круп в Казахстане. Так считает заместитель председателя Национального банка Мадина Абылкасымова. Также она уточнила, что есть товары, по которым сохраняется высокая зависимость по импорту.
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§ Добринцофф
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6763
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.10.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Мякоть, охлажденная, не замороженная, без костей, берем на суп, стейк и шашлыки

Если это действительно мякоть,без костей и сала,то 1300\тнг за кг нормальная цена.
Я здесь мякоть брал 1650-1800 примерно.
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§ Гога
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1496
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.10.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
1300\тнг за кг нормальная цена
----Вы забыли про уровень зарплат там и здесь .
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§ Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1496
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.10.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан $114.60 в месяц - 42 500 тнг.
Канада Минимальная заработная плата в Канаде устанавливается каждой провинцией и территорией. Варьируется от $8.43 до $11.49 в час, --- в ЧАС !!
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