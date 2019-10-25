MedVed820607 Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 155

Регистрация: 15.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:46 Цитата: Гога:

это развитие конкуренции на внутреннем*

На сколько я понял написанное. Говорят, что проблема Казахстана - конкуренция на внутреннем рынке. Точнее ее отсутствие. Типа если бы было больше конкуренции, то цены были бы ниже. Спорное утверждение для Казахстана из-за его размеров. Конкурировать могут 2 колбасных цеха в Москве с населением в 15 млн, а не 2-а колбасных цеха, из которых один в Костанае, а 2-й в Алматы при том же населении в 15-млн. В нашем случае будет разделение рынков. В Костанае будут потреблять 80% своей колбасы и 20% алматинской, которая будет тупо дороже из-за доставки. В итоге Костанайскому цеху, даже при возможности, нет необходимости сильно ронять цену. Можно тупо Алматинскую поставить, их колбаса за счет дороги все равно дороже станет. Но в Алматы уровень доходов выше. В итоге Костанайцы имеют Алматинские цены при своих, далеко не Алматинских, доходах.



[Исправлено: MedVed820607, 25.10.2019 - 18:50]



[Исправлено: MedVed820607, 25.10.2019 - 18:51]