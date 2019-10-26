Цитата: Victor Yang:

А почему так далеко-то? Почему не Европа?

Брат двоюродный в Германию потому что немец по паспорту. А я то нет. И куда мне в Европу? Да и щас ясно, что Европа не лучший выбор. Рассматривал штаты, Австралию, новую Зеландию и Канаду. Сравнивал особенности, уровень жизни и прочее. Язык опять же, английский или к примеру литовский. Есть разница?