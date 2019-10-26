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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Кстати. Щас помойму проще в Америку уехать. Даже просто по рабочей визе. На заработке. Пару знакомых гоняли туда.

Очень может быть. Я раньше интересовался, щас не в курсе - без надобности мне теперь.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А почему так далеко-то? Почему не Европа?

Брат двоюродный в Германию потому что немец по паспорту. А я то нет. И куда мне в Европу? Да и щас ясно, что Европа не лучший выбор. Рассматривал штаты, Австралию, новую Зеландию и Канаду. Сравнивал особенности, уровень жизни и прочее. Язык опять же, английский или к примеру литовский. Есть разница?
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8319
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А как у тебя можно выпросить этот ваш знаменитый сироп? Посылки к нам приходят?
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1494
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.10.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
работает программистом в Walмart. В Торонто.
----- Ищи , maxsaf рядом .
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.10.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А как у тебя можно выпросить этот ваш знаменитый сироп? Посылки к нам приходят?

сейчас почитал, не слишком сложная технология его производства. Можно самому попробовать сделать
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8319
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
А как же фирменный бутыль. Без него сироп уже будет не тот)
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Страница 302 из 302«1...300301302
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