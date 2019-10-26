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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

К вам то как раз нет никакого желания. Доказано лично. Ни разу не ездил и не собираюсь
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8319
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да молодец что переехал. Справился. Тем более так далеко. Смелый поступок.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5610
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
говорил , витал, даже не пытайся,
только такие избранные как я могут.
вранье сплошное.
иди оформляйся и улетай.
проблем ноль.
всех берут.

[Исправлено: alex_60, 26.10.2019 - 13:02]
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8319
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тяжело там или хорошо Ну. Везде тяжело первое время. Дракону тоже было 100% тяжко. Зато щас на пенсии сидит, бамбук курит на крыльце и угарает на форуме))) :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Правда очень сложно оформиться.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8319
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Не потяну я Канаду. Детей в рф отправлю и все На большее не хватит. Надо оценивать свои силы. Да и не было таких планов про Канаду. Хотя там есть очень далёкие родственники, но с ними дед общался. Деда нет уже. Наверно и тех там тоже нет. Его возраста. А моё поколение с ними не общались.

[Исправлено: Vit, 26.10.2019 - 12:07]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Не слушай Алекса. Он говорит неправду. Очень тяжело оформиться. Дорого, никаких гарантий. Сложный языковой тест.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5610
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, как злобные звери они, уехавшие.
что с ними,тут по разному наверное.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Надо оценивать свои силы

Мне повезло - успел вовремя. Потом сильно гайки закрутили. Я бы точно не прошел. 100%

[Исправлено: maxsaf, 26.10.2019 - 13:08]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5610
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Не потяну я Канаду.


почитай, адвоката возьми. уедешь.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4181
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.10.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ни разу не ездил и не собираюс


Дядь,а вы где сейчас -на местном форуме.
Это и называется -приперся.

[Исправлено: kbkz1980, 26.10.2019 - 13:10]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Дядь,а вы где сейчас -на местном форуме. Это и называется-приверся.

Серьезно? А вы когда в одноклассниках, фейсбуках, ВКонтакте сидите, вас сильно беспокоит, что они не казахстанские? Только Хабар смотрите? )))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5610
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
бамбук курит на крыльце


и на птичек смотрит.
и зачем было уезжать.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8319
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати. Щас помойму проще в Америку уехать. Даже просто по рабочей визе. На заработке. Пару знакомых гоняли туда.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12074
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.10.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я тебе обьясню суть переезда в Канаду

А почему так далеко-то? Почему не Европа?
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Ответить Новый топик
Страница 301 из 302«1...299300301302»
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