Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #4506





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8319

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:03 Цитата: alex_60:



Не потяну я Канаду. Детей в рф отправлю и все На большее не хватит. Надо оценивать свои силы. Да и не было таких планов про Канаду. Хотя там есть очень далёкие родственники, но с ними дед общался. Деда нет уже. Наверно и тех там тоже нет. Его возраста. А моё поколение с ними не общались.



[Исправлено: Vit, 26.10.2019 - 12:07]