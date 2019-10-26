maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #4474





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3654

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:59 Цитата: alex_60:



Брехня. Банк не дает кредит, если платеж в месяц превышает 44% от дохода. То есть у них в месяц должно тыщ 7000 примерно выходить. Значит 4000 штуки остается на все прочее. У них почти 50 000 в год должно оставаться на все остальное. Продукты дешевые, коммуналку все платят без проблем, на сдачу можно раз в год две тачки менять на нулевые как нефиг делать. Ну и жить в доме за пол ляма тоже кайфово, так что у них все в шоколаде, а прибедняются они по другой причине ))