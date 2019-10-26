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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.10.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Отправлено: 25.10.19 - 23:46
И как я ночью буду фотки делать? )) Да и не сижу я, а работу параллельно делаю.

По нашему, 23.46, а в Америке, 11.46. Плюс-минус 2 часа. Разгар рабочего дня- какая ночь!?
Или ктото кому-то морочиит голову?
8-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5597
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас с Канадой разговаривал.
с племянницей.
работает программистом в Walмart.
В Торонто.
муж в фармацептической компании - таже стезя.
уехали из Беларуси. молодые.
после пяти лет взяли "ипотеку",
500000 кан дол на 25 лет.
каждый месяц платят 3000.
мать , которая к ним летает два раза в год,
за внуком.
говорит- экономят на всем, машина "ржавая"
ну и тд.

[

[Исправлено: alex_60, 26.10.2019 - 11:59]
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8310
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс тебя раскусили)) ты похоже нам тут чужие трактора, сады, домики, машины фотки показываешь) :lol: блины то хоть свои?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3654
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Брехня. Банк не дает кредит, если платеж в месяц превышает 44% от дохода. То есть у них в месяц должно тыщ 7000 примерно выходить. Значит 4000 штуки остается на все прочее. У них почти 50 000 в год должно оставаться на все остальное. Продукты дешевые, коммуналку все платят без проблем, на сдачу можно раз в год две тачки менять на нулевые как нефиг делать. Ну и жить в доме за пол ляма тоже кайфово, так что у них все в шоколаде, а прибедняются они по другой причине ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3654
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Алекс завистью экран забрызгал ))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5597
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Брехня.


с твоей стороны да.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5597
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
завистью экран забрызгал


картину реальную знаю,
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5597
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одно 8000 для нас не деньги ,
все сказало про тебя.
а до этого было как распределяешь
300 на год на всю родню.

[Исправлено: alex_60, 26.10.2019 - 12:05]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3654
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Они до кредита пять лет жили на сьемной хате, а значит платили не по 3000 в месяц а по 1000. Я снимал вообще 570 трешку. Вот и посчитай, сколько они сэкономили и откладывали за первые 5 лет
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