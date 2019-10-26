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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37078
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.10.19 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в мире информационных потоков мы наблюдаем крен от театра к театральности, то есть к не очень убедительному облачению в театральные одежды и инсценировкам и цирку или, иначе говоря, к оцирковленности.
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§ Victor Yang
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12073
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.10.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Взять к примеру Дурова - специализация - безопасные протоколы передачи данных. Достаточно узкая тема. Зато теперь он миллионер

Миллионером его сделали не только знания, но и организаторские способности.
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* Butch
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.10.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Боюсь мы сейчас говорим о сильно разных вещах. Я не утверждаю что более узкое мышление имеет негативный оттенок с точки зрения практического применения в текущих условиях. Я говорю лишь о том что оно естественным образом не способно воспринимать действительно сложную, сильно разностороннюю информацию. На что собственно, как мне показалось, сетует автор статьи. И, да, при малейшем более или менее сильном катаклизме это очень выйдет боком.
Что же до коллективного разума, который Вы упомянули, да, это возможно замечательно. Но во-первых "коллективом пъесу не смотрят", а во-вторых уменьшая и уменьшая количество точек пересечения в знаниях не произойдёт ли случая когда коммуникации "скатятся" к одним лишь смайликам, потому что эмоции останутся единственным что нас будет объединять?
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* Butch
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.10.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Она, скорее, заменяет необходимость искать и помнить.

пусть так. в физиологическом плане результат не изменяется
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§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3654
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
но и организаторские способности.

Это тоже своего рода знания. Узкая специализация.
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§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3654
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Но во-первых "коллективом пъесу не смотрят",

Не соглашусь. Вспомните, как пьесы Моцарта смотрели при дворе. #1 уснул - пьесу забраковали. Первому - понравилось - и всем понравилось. Щас то же самое. Критик сказал - это хорошо, красиво - все кинулись покупать. Если не сказать людям - что они любуются не подлинниками а репликами - люди в восторге от подделок. Попробуйте посмотреть фильм джокер и не поделиться впечатлением, как Абайка недавно - и впечатление смажется. Я считаю что красота, искусство в целом, не существует отдельно от общества. Поэтому пьесу смотрят коллективом, имхо. ))
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§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3654
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
, а во-вторых уменьшая и уменьшая количество точек пересечения в знаниях не произойдёт ли случая когда коммуникации "скатятся" к одним лишь смайликам

Дык это всегда было. Посадите рядом астрофизика и дьякона. Они посмотрят друг на друга как на идиотов, возможно улыбнутся )))
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§ Victor Yang
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12073
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.10.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если не сказать людям - что они любуются не подлинниками а репликами - люди в восторге от подделок.

Как в "Трассе 60".
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§ Vit
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8310
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Абайка сказал же что он пожалел что коллективно смотрел пьесу "джокер". Лучше смотреть одному. Так и сказал))) :lol:
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§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3654
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Пусть попробует в театр на пьесу сходить в одиночку ))
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§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3654
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Витал, ну ты же шаришь в юморе. Твиттер Марии захаровой - ржака ведь? Лавров тоже четкий юморист? Жириновский вообще бог юмора ))
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