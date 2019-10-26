Butch Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 228

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:11 Цитата: maxsaf:



Боюсь мы сейчас говорим о сильно разных вещах. Я не утверждаю что более узкое мышление имеет негативный оттенок с точки зрения практического применения в текущих условиях. Я говорю лишь о том что оно естественным образом не способно воспринимать действительно сложную, сильно разностороннюю информацию. На что собственно, как мне показалось, сетует автор статьи. И, да, при малейшем более или менее сильном катаклизме это очень выйдет боком.

Что же до коллективного разума, который Вы упомянули, да, это возможно замечательно. Но во-первых "коллективом пъесу не смотрят", а во-вторых уменьшая и уменьшая количество точек пересечения в знаниях не произойдёт ли случая когда коммуникации "скатятся" к одним лишь смайликам, потому что эмоции останутся единственным что нас будет объединять?