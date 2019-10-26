Butch Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 225

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:01 Господин Бондаренко верно пишет, конечно. Однако, на мой взгляд, ни удивляться ни как-то переживать по этому поводу не стоит. Вполне естественное течение. Развитие технологий и оголтелая тяга к упрощению существования неизбежно должны приводить к снижению функциональности мозга. Ведь для того чтобы мыслить и сопоставлять нужно в первую очередь знать, во-вторую иметь ввиду кучу взаимосвязей в знаниях или вообще иметь возможность их устанавливать. Но для этого требуется огромное количество энергии (и времени) для формирования нейронной сети в мозге, и равно большое для передачи всех импульсов между нейронами. В то же время любой физический объект стремится к состоянию наименьшей внутренней энергии. А уж живые организмы и подавно.

Теперь же, когда википедия, а самое главное легкая доступность к ней, заменяет необходимость "знать" естественной реакцией организма будет не затрачивать энергию на формирование сети, а следовательно сложному, "театральному", импульсу попросту негде будет проходить. На каком-то обязательном этапе он застрянет и не дойдёт до центра выработки гормонов, что естественно приведёт к полному отсутствию восприятия подобного рода импульсов вообще.

Медведь в синагоге, с тюленем во рту тоже в перспективе примитивизируется до ещё более чего-то простого если человечество будет и дальше продолжать "развиваться" в том же направлении.

Так что всё нормально. Дело не в СМИ. Дело в их потребителях.