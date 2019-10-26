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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.10.19 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в мире информационных потоков мы наблюдаем крен от театра к театральности, то есть к не очень убедительному облачению в театральные одежды и инсценировкам и цирку или, иначе говоря, к оцирковленности.
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* Butch
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.10.19 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин Бондаренко верно пишет, конечно. Однако, на мой взгляд, ни удивляться ни как-то переживать по этому поводу не стоит. Вполне естественное течение. Развитие технологий и оголтелая тяга к упрощению существования неизбежно должны приводить к снижению функциональности мозга. Ведь для того чтобы мыслить и сопоставлять нужно в первую очередь знать, во-вторую иметь ввиду кучу взаимосвязей в знаниях или вообще иметь возможность их устанавливать. Но для этого требуется огромное количество энергии (и времени) для формирования нейронной сети в мозге, и равно большое для передачи всех импульсов между нейронами. В то же время любой физический объект стремится к состоянию наименьшей внутренней энергии. А уж живые организмы и подавно.
Теперь же, когда википедия, а самое главное легкая доступность к ней, заменяет необходимость "знать" естественной реакцией организма будет не затрачивать энергию на формирование сети, а следовательно сложному, "театральному", импульсу попросту негде будет проходить. На каком-то обязательном этапе он застрянет и не дойдёт до центра выработки гормонов, что естественно приведёт к полному отсутствию восприятия подобного рода импульсов вообще.
Медведь в синагоге, с тюленем во рту тоже в перспективе примитивизируется до ещё более чего-то простого если человечество будет и дальше продолжать "развиваться" в том же направлении.
Так что всё нормально. Дело не в СМИ. Дело в их потребителях.
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* таноми52
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1193
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.10.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
ни удивляться ни как-то переживать по этому поводу не стоит.



Да как же не переживать, когда "развитие технологий и оголтелая тяга..." приводит нас к неизбежности - снижению функциональности мозга!!!
Капец!!! :-o
:lol: :-P
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§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3643
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Не все так печально. То, от чего современный мозг начинает вырабатывать эндорфин - раньше даже не существовало. Другой пример - счеты с костяшками. Ну да, мало кто сможет сейчас ловко и быстро считать на них, но это не значит, что поколение тупеет или деградирует. Это поколение сейчас делает нетфликсы, википедии, ютубы, социальные сети. Коммуникация по всему миру стала доступной. Прогресс явно прослеживается. А то, что перестали увлекаться Шерлоком Холмсом и Коломбо - дык то когда было... все меняется. И СМИ тоже )

[Исправлено: maxsaf, 26.10.2019 - 09:34]
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§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3643
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соседней ветке новость про хакерскую конференцию, господин Бондаренко наврятли понял, что они там делали, эти ребята, потому что в его время соревновались - кто больше макулатуры соберет ))
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* Butch
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.10.19 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

ну зато те же самые причины приводят к расширению ареала и увеличению численности! Что со всех позиций является преимущественным состоянием.
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* Butch
Юрий БОНДАРЕНКО: Оцирковление СМИ
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.10.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это поколение сейчас делает нетфликсы, википедии, ютубы, социальные сети

Мне кажется, или Вы намеренно приводите подобные примеры? Суть не в том что люди сейчас делают нетфликсы и ютубы, суть в том что кроме нетфликсов и ютубов у их производителей больше ничего нет в голове. Иначе говоря слишком узкая специализированность ни разу не способствует обилию связей в мозге. И потом отождествление конкретных объектов с общим принципом стимулирования выработки эндорфинов, на мой взгляд не корректно. Поменялся объект - не изменилась суть.
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