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§ NG.kz
Молодого мужчину спасли из петли полицейские Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.10.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попытка суицида произошла 20 октября. Около 21.00 в управление полиции поступило сообщение, что в подъезде одного из жилых домов мужчина пытается покончить с собой.
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* Butch
Re: Молодого мужчину спасли из петли полицейские Рудного
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.10.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы парни!!! Просто молодцы!
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§ maxsaf
Re: Молодого мужчину спасли из петли полицейские Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3643
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понимаю, этого товарища теперь на учет поставят в дурку? Еще какие-то последствия его ожидают после этого? Без ремня катаешься - штраф ведь. Мож водитель разбиться хочет, значит это штраф за попытку суицида или как?
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