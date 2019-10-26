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§ NG.kz
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37077
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.10.19 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свою инициативу глава казахстанского правительства озвучил на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве. Ее суть - начать поэтапную отмену роуминга в странах Евразийского экономического союза.
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§ Сабыр
Re: Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что обсуждать?? Отменить и всё. Это просто.
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