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Страница 298 из 298«1...296297298
§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8305
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Был трактор - газонокосилка. Сад яблоневый, вишнёвый. Дом. Машина белая вроде у маркета, додж. У меня зрительная память хорошая))
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4177
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.10.19 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А как вы относитесь к sexual minority?

Абайкин,вы дар речи от мого вопроса потеряли?))))
Я к тому,что будте готовы выслушивать мнение Марика и на эту тему тоже.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4177
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.10.19 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Был трактор - газонокосилка. Сад яблоневый, вишнёвый. Дом. Машина белая вроде у маркета, додж.

Неа не видела такого точно.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3643
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Даже блины были. Не представляю, какие еще вам фотки показать ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3643
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чебуреки были? ))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8305
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 01:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Была ж договорённость что б ночью еду невыкладывали.))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3643
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Кто-То фотки не замечает, а кто-то договоренности. Реально я не знал, сори ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3643
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Боязнь сказать где ты живёшь.

Просто нравится наблюдать, как вас это бесит ))
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 06:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
бесит

Не, тут не так.
Бесит тебя, стыдно сказать где живёшь.
Комплексуешь.
По факту лес сторожишь
Садовник,повар.
Да нормально все.
Не стесняйся.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 07:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то поздравляет, кто то стирает,так бывает. Жизнь.

[Исправлено: alex_60, 26.10.2019 - 07:17]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 07:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Солнце уже видно,значит новый день начинается. Дела.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3643
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
стыдно сказать где живёшь.

Вы знаете прекрасно, где я живу. Потому что пока вы ищите меня днями и ночами по сайтам и картам, вы узнаете все больше и больше о местах наших. И это вас еще сильнее бесит.)))
Не сдавайтесь, продолжайте искать. Нужно же хоть что-то в жизни довести до конца :lol:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Нет, не знаем. Вашу манию величия знаем.
Стейки тоннами, йогурты поддонами.
И где в лаптях ходили не знаем.
Вы уж расскажите, где жили дез хлеба и соли и в лаплях.
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Ответить Новый топик
Страница 298 из 298«1...296297298
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