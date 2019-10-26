maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #4467





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3643

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:38 Цитата: alex_60:

стыдно сказать где живёшь.

Вы знаете прекрасно, где я живу. Потому что пока вы ищите меня днями и ночами по сайтам и картам, вы узнаете все больше и больше о местах наших. И это вас еще сильнее бесит.)))

Не сдавайтесь, продолжайте искать. Нужно же хоть что-то в жизни довести до конца