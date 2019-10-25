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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3634
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, дом мой видали, машины видали, трактор, сад фруктовый. Работу не могу фоткать - соглашение о неразглашении. Что еще хотите знать или видеть, говорите. ))

[Исправлено: maxsaf, 25.10.2019 - 23:51]
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8304
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.10.19 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Таноми пожайлуста не задавай мне неудобные вопросы. Ты ж знаешь что я очень слаб к женским просьбам.))) Блин нехотел я говорить, ну ладно. Редакция оптимизировала меня, это такой новый вид бана. Наказали меня. теперь всех кто будет хулиганить, будут чикать потихоньку пока не сотрут полностью ;-)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8304
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.10.19 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Счёт банковский. Пароль в личку)) :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5585
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже вот подумываю.
Марик говорил мне 60
Ещё десять лет назад.
Может на Алекс 70 сменить.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 455
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.10.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
День 251019 заканчивается. Завтра 261019. Как жалко.

Это было хокку?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3634
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Счёт банковский. Пароль в личку))

Твой? )))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5585
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Город не называет. Лес и все.
Чего боится.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5585
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боязнь сказать где ты живёшь.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5585
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это...
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5585
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Это было хокку?

Сам не понял.
Как стал японцем.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1181
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.10.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если придёт, Вам туго придётся - по части пустословия и количеству постов в каждой теме Вам его не переплюнуть//



Ой Таноми сегодня не в духе,нарвался))) отвечать не буду) понимаю,бывает)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1192
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.10.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Это было хокку?


Аплодирую Вашим ассоциациям!
:lol:
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8304
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.10.19 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хокку. И откуда такие слова знают?)) тут походу со временим от каждого по чу чуть нахватаешься и знатоком можно стать) :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5585
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.10.19 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жизнь течёт как река.
Есть начало. Потом.
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4176
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.10.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
дом мой видали, машины видали, трактор, сад фруктовый.

Блины были,сироп тоже
А всё остальное чёт непомню
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Страница 297 из 298«1...295296297298»
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