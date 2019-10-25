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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ты цитировать не знаешь как.
----Вы удовлетворены моим цитированием!!
:-x :-x
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4173
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.10.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
читает и смеется!!

Над чем смеётся?
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1189
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.10.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Верните его,я думаю мы бы подружились))


Да Боже упаси!
Два Заканыча - смерть форуму. А Вы уже без пяти минут Заканыч-2.
Не ленитесь, полазте по флуду и будете иметь представление о Марике. Он ушёл с форума с 11 февраля этого года
Если ума хватит, то избежите его ошибок (доброжелательно) :-)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8300
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.10.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
За Канаду надо сильнее на Макса насидать. Нехорошо он делает)) Сколько можно уже его просить. Расскажи подробно с картинками жизнь. Как драг например. А макс вечно отмазывается на нехватку времени, хотя иногда, мы ж видим как он до полночи сидит на форуме)) правда, интереснно же. Как там наши уживаются в абсолютно другой жизни. К Германии вроде как уже и привыкли, да и куча там народа наших, а вот Канада.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5578
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

о, классно.четыре тире только откуда.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5578
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще раз спасибо всем за поздравления.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1189
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.10.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
никто законы по цитированию не вводил))


Что за дичь? Закон есть, и он гласит: цитируешь -указывай автора. Иначе, цитата воспринимается как Ваш собственный текст. Даже слово "Цитата", которое Вы используете, не спасает ситуацию: чья цитата, с кем полемизируете? Или просто воздух сотрясаете...
Так что игнорирование этого закона указывает на Вашу упёртость, из "принципа", похоже, продолжаете в том же духе. Или оригинальничаете? Вообщем, по-детски :-x

[Исправлено: таноми52, 25.10.2019 - 21:57]
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