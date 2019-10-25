Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #4429





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8300

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:45 Цитата: таноми52: За Канаду надо сильнее на Макса насидать. Нехорошо он делает)) Сколько можно уже его просить. Расскажи подробно с картинками жизнь. Как драг например. А макс вечно отмазывается на нехватку времени, хотя иногда, мы ж видим как он до полночи сидит на форуме)) правда, интереснно же. Как там наши уживаются в абсолютно другой жизни. К Германии вроде как уже и привыкли, да и куча там народа наших, а вот Канада.