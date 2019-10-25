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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5578
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

ты цитировать не знаешь как.
там микроскоп с двумя запятыми справа.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8300
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.10.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Понял. Ты должен знать. Вы вроде с ним общаетесь. Ну и хорошо тогда.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А вот россияни ещё пока не один не показал как ему хорошо
---- Что хочешь знать??
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1178
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.10.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Нет, не Заканыч.Я точно - знаю.//


Мосаад работает?) Где этот легендарный Заканыч?) Почему он ушел?) Верните его,я думаю мы бы подружились))
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17647
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.10.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ты цитировать не знаешь как.

Абайка тоже не знает... :lol: :-o
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60Цитата:
alex_60:
ты цитировать не знаешь как.
----А как мне нравится в данный момент - так и делаю !!
:lol: :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1178
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.10.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А как мне нравится в данный момент - так и делаю//



Правильно дядька) никто законы по цитированию не вводил))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
drakon--- Ну , наверное , ему , в данный момент , захотелось подцепить именно меня !! :-) ;-)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8300
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.10.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Незнаю. Я к тому что не все хорошо устроились в России. Многих так случайных встречаю по работе в рф, маются, тут все распродали, сунулись, а купить толком не получилось. Из форумчан один явно мается, прям хорошо видно)) а от тебя? Ну если мне понадобится какая нибудь инфа вашего региона я всегда вроде могу позвонить тебе. Номер есть, как и мой у тебя))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95---Племянничек , ты следующий ! :lol: :lol:

[Исправлено: Гога, 25.10.2019 - 18:32]
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8300
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.10.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Я давно предлагал и всегда говорил что нужно его вернуть.)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vit---Эт верно . Сейчас домик присматриваем. 8-) 8-)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4173
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.10.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Верните его,я думаю мы бы подружились))

Жора,Пухлик ни с кем не дружил.
Вернуть?Спасибо,сыты мантами-курями.))
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1189
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.10.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А вот россияни ещё пока не один не показал как ему хорошо.


Что они нам могут показать, чего мы не знаем? Там почти тоже, что и у нас. За исключением этнических моментов.
А если что-то дополнительно хочется узнать, то не далеко ехать - смотайся и в живую увидь.
Другое дело - США и Канада - тридевятые царства
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вернуть?Спасибо,сыты мантами-курями.
----Да ему это и самому не надо . Он изредка читает и смеется!!
:-P :-P
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