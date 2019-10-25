Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #4419





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8300

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:28 Цитата: Гога:



Незнаю. Я к тому что не все хорошо устроились в России. Многих так случайных встречаю по работе в рф, маются, тут все распродали, сунулись, а купить толком не получилось. Из форумчан один явно мается, прям хорошо видно)) а от тебя? Ну если мне понадобится какая нибудь инфа вашего региона я всегда вроде могу позвонить тебе. Номер есть, как и мой у тебя))