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§ NG.kz
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37071
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.10.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рост мировых цен повлиял на подорожание мяса и круп в Казахстане. Так считает заместитель председателя Национального банка Мадина Абылкасымова. Также она уточнила, что есть товары, по которым сохраняется высокая зависимость по импорту.
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§ Vit
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8291
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.10.19 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также она уточнила, что рост цен на продовольствие связан с ростом заработных плат, повышением минимальной заработной платы с 1 января

У кого в этом месяце подняли зарплату? Подымите руки вверх.
И причём тут 1 января? А 1 января, так там будут уже другие заморочки, там ежегодный новогодний рост цен. В честь праздников
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* abaika95
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.10.19 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Никто - кроме Вас , abaika95 !!//


Ой бросьте) (краснеет)


Цитата-//Знаете , от чиновников , любых, можно всего ожидать. Вспомним Черномырдина . А это - *Денег нет , но вы держитесь//


Что это? (Голосом Якубовича)
Гога написал что-то нехорошее не про Казахстанские реалии и
Казахстанских чиновников?) А привел в пример вполне закономерную истину о том что везде (патамуштов) хватает?) Хоть и завуалировано) удивлен....)приятно удивлен)

[Исправлено: abaika95, 25.10.2019 - 18:16]
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§ Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1482
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95-----Что я писал нехорошее про Казахстанские реалии и Казахстанских чиновников?
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§ Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1482
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 1990—2012 годы поголовье крупного рогатого скота сократилось с 9,8 млн до 5,7 млн, свиней с 3,2 млн до 1,0 млн, овец и коз с 36,2 млн до 17,6 млн, птицы с 59,3 млн до 33,5 млн[38]. В этот же период производство мяса упало с 1547,6 тыс. тонн до 934,1 тыс. тонн,
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§ Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1482
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несмотря на размеры территории, Нидерланды занимают второе место в мире по экспорту продовольствия, измеренное по значению, уступая только США, и первое место — в Европейском Союзе.На польдерах выпасается более 4,5 млн голов крупного рогатого скота.Площадь Казахстана - 2 724 902 км² , Нидерланды - 41 543 км².Разница в 65,5 раза . Может надо больше работать , а не языком болтать??
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* abaika95
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.10.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//надо больше работать , а не языком болтать??//


Действительно) даже перечить не буду сегодня вы мне нравитесь Гога) нет можно было конечно написать что климат,почва и качество кормов разное) но зачем это все?) Если просто можно мерить страны по размеру не беря другие факторы в показатель)
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§ MedVed820607
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
MedVed820607


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Сообщений: 155
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 25.10.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
это развитие конкуренции на внутреннем*

На сколько я понял написанное. Говорят, что проблема Казахстана - конкуренция на внутреннем рынке. Точнее ее отсутствие. Типа если бы было больше конкуренции, то цены были бы ниже. Спорное утверждение для Казахстана из-за его размеров. Конкурировать могут 2 колбасных цеха в Москве с населением в 15 млн, а не 2-а колбасных цеха, из которых один в Костанае, а 2-й в Алматы при том же населении в 15-млн. В нашем случае будет разделение рынков. В Костанае будут потреблять 80% своей колбасы и 20% алматинской, которая будет тупо дороже из-за доставки. В итоге Костанайскому цеху, даже при возможности, нет необходимости сильно ронять цену. Можно тупо Алматинскую поставить, их колбаса за счет дороги все равно дороже станет. Но в Алматы уровень доходов выше. В итоге Костанайцы имеют Алматинские цены при своих, далеко не Алматинских, доходах.

[Исправлено: MedVed820607, 25.10.2019 - 18:50]

[Исправлено: MedVed820607, 25.10.2019 - 18:51]
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§ Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1482
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95---Так вроде всегда одинаково пишу , просто вам почему-то везде только негатив видится.
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§ Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1482
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95---Кстати , в Петропавловске тушенку делали ?? Что с ним , с мясокомбинатом ??
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§ Vit
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8291
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.10.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Чего, чего а тушёнки щас в казахстане валом. Какую хочешь. В супермаркете выбор огромен. Каждый второй город имеет свое производство. Я имею виду местного производства.

[Исправлено: Vit, 25.10.2019 - 18:49]
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* Coopidon
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 25.10.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох и хитрые эти производители продовольствия. Только и сидят в интернете. Ищут инфу про мировые цены, мониторят, не подняли ли бюджетникам зарплаты или социальные выплаты.
Вырубить им интернет, и все. Проблема решена.
Больше не будет у них причин поднимать цены 8-)
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