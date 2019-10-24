abaika95 Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1173

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:46 Цитата-//Хотите только комплиментов?//





Ни в коем разе) от местных ещё логично слышать об***ие и то надо смотреть по обстоятельствам) от уехавших уже нет)



Только и всего) не люблю когда мою страну о****т уехавшие из этой страны) уехали, уехали занимаетесь делами своей новой родины) уже устал повторять)