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≡ Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37071
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.10.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рейс в Шарм-эль-Шейх (Египет), выполняемый Boeing-757, вылетел строго по расписанию, в 17.30, сегодня, 24 октября. Впервые с реконструированной полосы в полет отправился чартер.
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* abaika95
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.10.19 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//можно попросить тебя исчезнуть отсюда//


А что ? Мешаю вам мою страну и город тут об***ь?) Попросить можете,но не факт что я ваши просьбы уважу) извините если что не так )
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§ Гога
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1482
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vit----Даже за одну можно !
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§ таноми52
Re: Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1181
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.10.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
об***ь?


Что за тенденция, любое упоминание чего-то не очень приятного о нас, казахстанцах, называть словом об***ь?) Хотите только комплиментов?
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* abaika95
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.10.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Хотите только комплиментов?//


Ни в коем разе) от местных ещё логично слышать об***ие и то надо смотреть по обстоятельствам) от уехавших уже нет)

Только и всего) не люблю когда мою страну о****т уехавшие из этой страны) уехали, уехали занимаетесь делами своей новой родины) уже устал повторять)
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