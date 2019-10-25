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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.10.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что за тенденция, любое упоминание чего-то не очень приятного о нас, казахстанцах, называть словом об***ь?) Хотите только комплиментов? Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=822303&topic_id=38927&forumid=1#822303

Та ёшкин кот, леди! Вам под ***** лет, а Вы досе не знаете что это за тенденция!!!!! :oops:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5566
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты про красную чашку прочитал зачем тогда спрашивал

[Исправлено: alex_60, 25.10.2019 - 19:30]
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4170
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.10.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая замечательная осень нынче!
Похолодает на след.неделе.
Сегодня нашла кусок фанеры
Пойду хибару обобью
Картоху погрызу сыру на ужин
Завтра горячий бичпакет поем
Денег нет-живу в РК я бедно
Моюсь редко и в Тоболе
Душу греет лишь одно
Хоть уехавшие живут дорого-богато!!!

[Исправлено: kbkz1980, 25.10.2019 - 19:58]
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* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 25.10.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Похолодает на след.неделе. Сегодня нашла кусок фанеры Пойду хибару обобью Картоху погрызу сыру на ужин Завтра горячий бичпакет поем Денег нет-живу в РК я бедно Моюсь редко и в Тоболе Душу греет лишь одно Хоть уехавшие живут кучеряво!!!

Лиля, мне абайка денег обещал. Он как мне отдаст, я дошираков накуплю и с вами поделюсь. ;-)
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17643
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.10.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Хоть уехавшие живут дорого-богато!!!

Лилли, я живу не дорого и не богато.
Я живу - ДОСТОЙНО... :lol: :oops: :-P
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.10.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Лиля, мне абайка денег обещал//



Куда донаты кидать?)
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