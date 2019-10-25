Цитата: kbkz1980:

Похолодает на след.неделе. Сегодня нашла кусок фанеры Пойду хибару обобью Картоху погрызу сыру на ужин Завтра горячий бичпакет поем Денег нет-живу в РК я бедно Моюсь редко и в Тоболе Душу греет лишь одно Хоть уехавшие живут кучеряво!!!

Лиля, мне абайка денег обещал. Он как мне отдаст, я дошираков накуплю и с вами поделюсь.