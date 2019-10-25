Vit:

есс. Я год по вечерам проходил обучение в вечерней школе айтишников. Щас почти все могу и картинку вставить и ник поменять.

Взломали сеть и обезвредили бомбу. Два из трех призеров престижного республиканского конкурса кибербезопасности Kaz'Hack'Stan-3 - костанайцы