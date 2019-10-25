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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5566
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:


спасибо.
картинки не успел посмотреть похоже.

[Исправлено: alex_60, 25.10.2019 - 14:40]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1181
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.10.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Но я как-то по жизни люблю быть сам по себе .



Что ж, всё равно рада, что Вы хоть и сам по себе, но с нами :-) ;-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1181
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.10.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут, вроде бы, среди имён пользователей сейчас мелькнул Эдуард Суровый. Неожиданно. Мелькнул и исчез. Легендарный персонаж Что бы это значило?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5566
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Что бы это значило?


ждем стихов.
в ветке "стихи мои ..и хорошие".

[Исправлено: alex_60, 25.10.2019 - 14:57]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1482
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
таноми52--- Хоть кто-то рад , а то некоторые такого монстра из меня сделали. :lol: *но с нами*--- категорически нет . Я не люблю *Динамо*,мне больше Спартак по-душе .

[Исправлено: Гога, 25.10.2019 - 11:57]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1181
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.10.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
. Я не люблю *Динамо*,мне больше Спартак по-душе .


Ишь ты! Дистанцируетесь? Тоже считаете, что я номерной тролль?
Кстати, о номерах... Смутно помню, что при регистрации, вроде бы, мне не хватало знаков и пришлось к нику добавить цифры - добавила номер квартиры. Так что это не мой порядковый номер в ведомости оплаты услуг троллей :lol:
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17643
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.10.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Эдуард Суровый. Неожиданно. Мелькнул и исчез

Да, был Эдик, в 14.52... 8-)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1482
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
таноми52---Ни в коем случае!! Только сейчас увидел , есть цифры у вас.Почему мне 4 знака хватило ??Электроника , однако .

[Исправлено: Гога, 25.10.2019 - 12:41]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1181
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.10.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Почему мне 4 знака хватило ?



Вот, ей богу, не помню уже, как таГ получилось... Самой не нравится шеренга из 52 Таноми! :-) Надо как то избавиться от цифр :-)
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17643
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.10.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Надо как то избавиться от цифр

У Виталика - спроси... :lol:
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.10.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
картинки не успел посмотреть похоже.

Эт я хотел сбросить видюшку про пиво. Прости, не получилось... :-(
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1181
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.10.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Абайки тоже 8 знаков в нике. Наверное, по тому же принципу регистрировался, что и я
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8291
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.10.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это очень сложный процесс. Я год по вечерам проходил обучение в вечерней школе айтишников. Щас почти все могу и картинку вставить и ник поменять.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5566
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Сколько на лапу?
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* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 25.10.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
есс. Я год по вечерам проходил обучение в вечерней школе айтишников. Щас почти все могу и картинку вставить и ник поменять.

Один хакер раскрыт.
Цитата:
Взломали сеть и обезвредили бомбу. Два из трех призеров престижного республиканского конкурса кибербезопасности Kaz'Hack'Stan-3 - костанайцы
:-o
Остался один
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