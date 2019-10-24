/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37071
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.10.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рейс в Шарм-эль-Шейх (Египет), выполняемый Boeing-757, вылетел строго по расписанию, в 17.30, сегодня, 24 октября. Впервые с реконструированной полосы в полет отправился чартер.
Читать новость

§ alex_60
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5563
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрел погоду в Шарм-эль-Шейхе.
сейчас 22, днем 30.
не жарко.
влажность как у нас , такая же, 75 процентов.

[Исправлено: alex_60, 25.10.2019 - 09:43]
Профайл

§ yudjin
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6167
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.10.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Жители НурСултана и Алматы потихоньку начнут перебираться в Костанай...

да, да... помню это уже где-то было:
Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты....
Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам — москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы.
Профайл

§ Сабыр
Re: Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 255
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем этот Египет? Мне вообще там не нравится,холодина,ветрище,скукота,за территорией отеля нечего делать. Еда так себе. Я думаю народ легко бы за эти деньги летал в Китай(Хайнань). Ну море без рыбок ну и что,зато интересно,жарко и кушать оч вкусно. И фруктов море.
Профайл

§ Сергей_я
Re: Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2821
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.10.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А некоторые тут говорят из загранцов что мы последний Хрен без соли доедаем) да, нет вон люди летят довольные в отпуска)

люди, доедающие хрен без соли ничего общего не имеют с теми людьми, что летают на отдых. Тут скорее дело не в том, что люди стали богаче, а в том что отдых стал доступнее. Это как смартофны, доступны всем.
Профайл

§ Сергей_я
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2821
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.10.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Я думаю народ легко бы за эти деньги летал в Китай(Хайнань). Ну море без рыбок ну и что,зато интересно,жарко и кушать оч вкусно. И фруктов море.

за эти же врятли. Разный уровень и разные цены.
Профайл

§ abaika95
Re: Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1163
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.10.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Тут скорее дело не в том, что люди стали богаче, а в том что отдых стал доступнее. Это как смартофны, доступны всем//


Люди "повально" доедающие хрен без соли)как бы там не были доступны смартфоны и путшествия наверно в последнюю очередь выберут горящий тур в Египет) и я не утверждаю что люди стали богаче) они просто не стали беднее (как глаголят тут наши западные аналитики) да есть прослойка бедных,есть прослойка супер богатых, но в основной части люди живут обычной жизнью городских обывателей Европейского уровня хоть и провинциального) ходят в кино,кафе,театры,рестораны(да Боря Моисеев не приехал,беда беда,нас за это можно ругать)покупают машины,дома,квартиры не за дешево в кредит но берут же) не в коробках живут) вообщем живём потихоньку)
Профайл

§ dvb
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 25.10.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не в коробках живут) вообщем живём потихоньку)

Просто наблюдение - в конце сентября, когда приезжал, ходили на свою дачу, она у нас еще с 70-х годов на рудненской трассе за автовокзалом, напротив большого супермаркета. Дачи как дачи, ничего особенного, но вот только заметил я там за последние 3-4 года одну вещь, да и мои родичи ее подтверждают - достаточно людей стало там жить зимой. Да, кое-кто там капитальные дома на участках отгрохал, но есть и те, кто обшивают утеплителем обычные летние домики и живут там зимой. Вода из колодца в 10 мин. ходьбы, свет есть, но мощность линии откровенна невелика, знаю это точно, так как ее сами дачники строили в начале 80-х. Ну и сортир во дворе. Снега там всегда было в начале весны по пояс, так что с дорогой до шоссе там зимой, уверен, задница полная. Расскажи мне лет 10 назад, что будут жить там люди на наших дачах зимой, да с такой инфраструктурой, никогда бы не поверил, но, тем не менее, живут, сам видел. Так что пой дифирамбы дальше своей стране.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 119
Пользователей: 2
Всего: 121

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх