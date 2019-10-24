dvb Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 137

Регистрация: 01.08.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:27 Цитата: abaika95:

не в коробках живут) вообщем живём потихоньку)

Просто наблюдение - в конце сентября, когда приезжал, ходили на свою дачу, она у нас еще с 70-х годов на рудненской трассе за автовокзалом, напротив большого супермаркета. Дачи как дачи, ничего особенного, но вот только заметил я там за последние 3-4 года одну вещь, да и мои родичи ее подтверждают - достаточно людей стало там жить зимой. Да, кое-кто там капитальные дома на участках отгрохал, но есть и те, кто обшивают утеплителем обычные летние домики и живут там зимой. Вода из колодца в 10 мин. ходьбы, свет есть, но мощность линии откровенна невелика, знаю это точно, так как ее сами дачники строили в начале 80-х. Ну и сортир во дворе. Снега там всегда было в начале весны по пояс, так что с дорогой до шоссе там зимой, уверен, задница полная. Расскажи мне лет 10 назад, что будут жить там люди на наших дачах зимой, да с такой инфраструктурой, никогда бы не поверил, но, тем не менее, живут, сам видел. Так что пой дифирамбы дальше своей стране.