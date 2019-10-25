Butch Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 219

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:25 Цитата: Гога:

Где записные знатоки ?? Кто обьяснить ??*это развитие конкуренции на внутреннем** - вроде наоборот- должно быть снижение ?Ау , всезнающие!?

При добавлении слова недостаточное Вы всё ещё видите нелепость в выражении?

Предположу что Вы в бытовой, а возможно что и не в бытовой, речи тоже опускаете некоторые слова подразумевая что собеседнику понятна суть и без них. Ораторское искусство не входит в перечень обязательных требований для госслужащих, к сожалению