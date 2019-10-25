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§ NG.kz
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37071
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.10.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рост мировых цен повлиял на подорожание мяса и круп в Казахстане. Так считает заместитель председателя Национального банка Мадина Абылкасымова. Также она уточнила, что есть товары, по которым сохраняется высокая зависимость по импорту.
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§ Гога
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1471
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где записные знатоки ?? Кто обьяснить ??*это развитие конкуренции на внутреннем** - вроде наоборот- должно быть снижение ?Ау , всезнающие!?
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§ Добринцофф
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6762
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.10.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы принимаем меры для сдерживания инфляции через регулирование стоимости денег на рынке.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36545?1571999442

Да,мы тоже видим результаты этого регулирования,доллар уже 390,рубль 6.1
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§ Эдуард Суровый
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Эдуард Суровый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1067
Регистрация: 05.06.15
Отправлено: 25.10.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Где записные знатоки ?? Кто обьяснить ??

Лехко ... цены на мясо растут потому что ... вместо коров разводят лохов.
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§ olegggon
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1031
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 25.10.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, уж, сидит крестьянин в селе и думает, а не поднять ли мне цены на мясо из-за роста мировых цен? Бред очередной. 🤤 У нас нет развитой торговли мясом, всё диктуют барыги.
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* Butch
Re: Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.10.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Где записные знатоки ?? Кто обьяснить ??*это развитие конкуренции на внутреннем** - вроде наоборот- должно быть снижение ?Ау , всезнающие!?

При добавлении слова недостаточное Вы всё ещё видите нелепость в выражении?
Предположу что Вы в бытовой, а возможно что и не в бытовой, речи тоже опускаете некоторые слова подразумевая что собеседнику понятна суть и без них. Ораторское искусство не входит в перечень обязательных требований для госслужащих, к сожалению ;-)
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§ Гога
Рост цен на мясо и крупы объяснили в Нацбанке
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1471
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Butch---Это критика в чей адрес ??
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