Цитата: Vital:

Понаберут двадцать пять ников себе при свободе слово.

Так вот почему так мало стало пользователей на форуме. Если из 25 остался только один, то понятно, почему теперь всего 2-3 человека здесь ошиваются. А Бывалый сейчас кто?

Цитата: Vital:

Теперь думают , чё делать то ? Какой ? Из них я выйду в свет...

А чё, у Билайна номера закончились? Или двойников совесть мучает?