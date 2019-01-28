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Куратор темы: Эдуард Суровый
* Vit
Стихи мои ... и хорошие
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8285
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.01.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понаберут двадцать пять ников себе при свободе слово. Теперь думают , чё делать то ? Какой ? Из них я выйду в свет...
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§ Маркс
Стихи мои ... и хорошие
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.01.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Понаберут двадцать пять ников себе при свободе слово.

Так вот почему так мало стало пользователей на форуме. Если из 25 остался только один, то понятно, почему теперь всего 2-3 человека здесь ошиваются. А Бывалый сейчас кто?
Цитата:
Vital:
Теперь думают , чё делать то ? Какой ? Из них я выйду в свет...

А чё, у Билайна номера закончились? Или двойников совесть мучает?
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§ Эдуард Суровый
Стихи мои ... и хорошие
Эдуард Суровый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1067
Регистрация: 05.06.15
Отправлено: 25.10.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шитьё-бытьё (Э. Суровый)

На маленькой фабрике Большевичке
Работала швея средняя.
Пришивала петлички и лычки,
Работа вобщем-то и не вредная.

Только оклад у нее был маленький
Пока как-то в денёк осенний
Посетившие фабрику начальники
Не назвали ее зарплату средней

И когда она шла с работы
Мечтая, что когда-нибудь купит и то и это
Мимо мчались лэндкрузеры двухсотые
Спеша на праздничные банкеты.

P.S. Маркс ... жму резинку ... теперь меня тоже срисовали.
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