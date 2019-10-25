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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5563
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:


спасибо.
картинки не успел посмотреть похоже.

[Исправлено: alex_60, 25.10.2019 - 14:40]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1176
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.10.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Но я как-то по жизни люблю быть сам по себе .



Что ж, всё равно рада, что Вы хоть и сам по себе, но с нами :-) ;-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1176
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.10.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут, вроде бы, среди имён пользователей сейчас мелькнул Эдуард Суровый. Неожиданно. Мелькнул и исчез. Легендарный персонаж Что бы это значило?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5563
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Что бы это значило?


ждем стихов.
в ветке "стихи мои ..и хорошие".

[Исправлено: alex_60, 25.10.2019 - 14:57]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1466
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
таноми52--- Хоть кто-то рад , а то некоторые такого монстра из меня сделали. :lol: *но с нами*--- категорически нет . Я не люблю *Динамо*,мне больше Спартак по-душе .

[Исправлено: Гога, 25.10.2019 - 11:57]
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