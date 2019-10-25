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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1466
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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[Исправлено: Гога, 25.10.2019 - 10:41]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1466
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
s-dnem-rozhdeniya-muzhchine-7.gif
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5563
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

не грузятся ссылки.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1466
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
усе работает- ещё проверь !!
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1466
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5563
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

на компе не грузятся.
посмотрел на смартфоне- грузятся.
обе понравились. спасибо.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1466
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь видно ??
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5563
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:


#4355
это и на компе видно.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1176
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.10.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vit:


Дружище, тебя ищут! Беспокоимся, вдруг ты пьёшь и тоскуешь?

:-)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1466
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1466
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60---Так я переделал и повторно послал .
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1176
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.10.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога

Рада, что Вы с нами. А то уж подумала, что тоже демонстративно ушли с форума.
С благодарностью помню, как Вы меня в личке учили размещать изображения в постах на форуме
Было бы жаль Вас потерять
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1466
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
таноми52--- Спасибо , конечно . Но я как-то по жизни люблю быть сам по себе .
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8284
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.10.19 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Эмоциональный взрыв закончился)) . Приступил к работе
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 453
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.10.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, и от меня искренние поздравления!

[Исправлено: Козлов я, 25.10.2019 - 14:25]

[Исправлено: Козлов я, 25.10.2019 - 14:27]
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Ответить Новый топик
Страница 291 из 292«1...289290291292»
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