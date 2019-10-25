таноми52 Флуд и оффтопик (часть 4) #4362





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1176

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:15 Гога



Рада, что Вы с нами. А то уж подумала, что тоже демонстративно ушли с форума.

С благодарностью помню, как Вы меня в личке учили размещать изображения в постах на форуме

Было бы жаль Вас потерять