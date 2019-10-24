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≡ "Растопить печь, приготовить еду, поговорить по душам..." - проект "Акселератор добра" презентовали в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Растопить печь, приготовить еду, поговорить по душам..." - проект "Акселератор добра" презентовали в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37069
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.10.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Многие говорят, что добро нужно делать, не рассказывая об этом, - отметила председатель ОФ "Гражданский альянс "ГрИН" Динара Утебаева. - Мы с такой позицией не согласны, хотя многие, с кем мы сотрудничаем, отказываются себя называть.
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§ Coopidon
Re: "Растопить печь, приготовить еду, поговорить по...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.10.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Многие говорят, что добро нужно делать, не рассказывая об этом, - отметила Утебаева. - Мы с такой позицией не согласны 

А может все таки тимуровцам быть скромнее?
Как-то будет нелепо выглядеть отчет:
В текущем квартале мы сотворили добро ...нвдцать человекам. Из них инвалидам 1 группы, помыто полов х квадратов, нарублено дров х кубов, что на х% больше аналогичного периода прошлого года
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§ abaika95
Re: "Растопить печь, приготовить еду, поговорить по...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1161
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.10.19 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//может все таки тимуровцам быть скромнее? Как-то будет нелепо выглядеть отчет//


Ничего,нормально,привыкнем) отчёты по колличеству всякого плохого ведёт же кто-то? (полиция,больница,морги)


Вот пусть будут и отчёты по колличеству всякого хорошего) а ещё пусть почаще в соц сетях инфу размещают) хороших новостей мало сейчас в мире,хоть так разбавить можно)
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§ unrepeatable
"Растопить печь, приготовить еду, поговорить по душам..." - проект "Акселератор добра" презентовали в Костанае
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 25.10.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это точно... помощь любая важна. По моему у нас следующий год, год волонтера? было бы отлично если бы это продолжилось и дальше...
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