Цитата: Многие говорят, что добро нужно делать, не рассказывая об этом, - отметила Утебаева. - Мы с такой позицией не согласны

А может все таки тимуровцам быть скромнее?

Как-то будет нелепо выглядеть отчет:

В текущем квартале мы сотворили добро ...нвдцать человекам. Из них инвалидам 1 группы, помыто полов х квадратов, нарублено дров х кубов, что на х% больше аналогичного периода прошлого года