Цитата: abaika95:

А некоторые тут говорят из загранцов что мы последний Хрен без соли доедаем) да, нет вон люди летят довольные в отпуска)

люди, доедающие хрен без соли ничего общего не имеют с теми людьми, что летают на отдых. Тут скорее дело не в том, что люди стали богаче, а в том что отдых стал доступнее. Это как смартофны, доступны всем.