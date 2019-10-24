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≡ Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37069
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.10.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рейс в Шарм-эль-Шейх (Египет), выполняемый Boeing-757, вылетел строго по расписанию, в 17.30, сегодня, 24 октября. Впервые с реконструированной полосы в полет отправился чартер.
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* alex_60
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5552
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрел погоду в Шарм-эль-Шейхе.
сейчас 22, днем 30.
не жарко.
влажность как у нас , такая же, 75 процентов.

[Исправлено: alex_60, 25.10.2019 - 09:43]
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§ yudjin
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6167
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.10.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Жители НурСултана и Алматы потихоньку начнут перебираться в Костанай...

да, да... помню это уже где-то было:
Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты....
Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам — москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы.
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§ Сабыр
Re: Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы...
Сабыр


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Сообщений: 255
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем этот Египет? Мне вообще там не нравится,холодина,ветрище,скукота,за территорией отеля нечего делать. Еда так себе. Я думаю народ легко бы за эти деньги летал в Китай(Хайнань). Ну море без рыбок ну и что,зато интересно,жарко и кушать оч вкусно. И фруктов море.
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§ Сергей_я
Re: Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы...
Сергей_я


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Сообщений: 2821
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.10.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А некоторые тут говорят из загранцов что мы последний Хрен без соли доедаем) да, нет вон люди летят довольные в отпуска)

люди, доедающие хрен без соли ничего общего не имеют с теми людьми, что летают на отдых. Тут скорее дело не в том, что люди стали богаче, а в том что отдых стал доступнее. Это как смартофны, доступны всем.
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§ Сергей_я
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
Сергей_я


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Сообщений: 2821
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.10.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Я думаю народ легко бы за эти деньги летал в Китай(Хайнань). Ну море без рыбок ну и что,зато интересно,жарко и кушать оч вкусно. И фруктов море.

за эти же врятли. Разный уровень и разные цены.
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