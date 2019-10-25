И так, запущенные заболевания форумных троллей.

Вот что пишет уважаемое лечебное издание DW, будем думать специально для НГ

ранняя терапия тролля форумного распоясовшегося заключалась в лишении его обеда.

Цитата: "Не кормить тролля", то есть не отвечать на его провокационные комментарии, - стандартный подход пользователей в Сети. Но с появлением платного троллинга этот способ уже нельзя назвать действенным: троллям чаще всего не важно, ответите ли вы на их комментарии. Что тогда делать?

Но через некоторое время это привело к привыканию пациентов.

А с платными и всякими блатными вообще перестало работать.

Что же нам рекомендует профессура DW???

Цитата: "Тролли за деньги" пытаются создать в интернете видимость агрессивной массы, настроенной против отдельных стран, рас, религий и т.д. Узнать их можно по недавно созданному профилю, небольшому количеству друзей, отсутствию личных фотографий и собственных авторских постов.

Правда, никто ведь ни от одного тролля не видел ничего описывающего его жизнь и что он делает?



Цитата: Такие тролли оставляют на сайтах крупных СМИ, в популярных блогах, на страницах форумов десятки комментариев в день. Благодаря такой активности может сложиться впечатление, что продвигаемые ими мнения доминируют в обществе.

Так-же они могут забалтывать обсуждения и нападать на наиболее активных посетителей. Правда видно?





Теперь рецепт от DW В следующем посту.

У НГ только для троллей много букв на сообщение.