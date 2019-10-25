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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4168
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.10.19 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Да флаг вам в руки - варитесь в собственном -*****---

И этот нас покинул. :lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2936
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 25.10.19 - 01:14
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10762
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.10.19 - 04:14
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10762
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.10.19 - 04:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И так, запущенные заболевания форумных троллей.
Вот что пишет уважаемое лечебное издание DW, будем думать специально для НГ
ранняя терапия тролля форумного распоясовшегося заключалась в лишении его обеда.
Цитата:
"Не кормить тролля", то есть не отвечать на его провокационные комментарии, - стандартный подход пользователей в Сети. Но с появлением платного троллинга этот способ уже нельзя назвать действенным: троллям чаще всего не важно, ответите ли вы на их комментарии. Что тогда делать?

Но через некоторое время это привело к привыканию пациентов.
А с платными и всякими блатными вообще перестало работать.
Что же нам рекомендует профессура DW???
Цитата:
"Тролли за деньги" пытаются создать в интернете видимость агрессивной массы, настроенной против отдельных стран, рас, религий и т.д. Узнать их можно по недавно созданному профилю, небольшому количеству друзей, отсутствию личных фотографий и собственных авторских постов.

Правда, никто ведь ни от одного тролля не видел ничего описывающего его жизнь и что он делает?
:lol:
Цитата:
Такие тролли оставляют на сайтах крупных СМИ, в популярных блогах, на страницах форумов десятки комментариев в день. Благодаря такой активности может сложиться впечатление, что продвигаемые ими мнения доминируют в обществе.

Так-же они могут забалтывать обсуждения и нападать на наиболее активных посетителей. Правда видно?
:lol:

Теперь рецепт от DW В следующем посту.
У НГ только для троллей много букв на сообщение.
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10762
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.10.19 - 04:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так что если не противостоять троллям, они действительно способны повлиять на общественное мнение. Чтобы этого не произошло, нужно жаловаться на них администраторам сайтов или социальных сетей.


Стоит обратить внимание других пользователей на троллей: например, написать в комментариях, что сообщения выше опубликовали явно не обычные юзеры. И даже если кажется, что интернет-дискуссия, в которую вступили тролли, "убита" их агрессией, прекращать ее не надо. Важно, чтобы среди провокационных заявлений появились и адекватные, аргументированные мнения.

Далее необходмо обращаться внимание администрации форума на подобные деструктивные группы.
Которые направлены на дестабилизацию форума и провокацию враждебных постов.
В развитой группе троллей труд подразделяется на зачинщиков - обычно нагло себя ведущих и вбрасывающих массу вранья и небылиц, они затевают ругань, следом приходят малозаметные провокаторы вбрасывающие короткие оскорбления, потом у троллей в группе выступает либо некое обиженное существо громко призывающие удалять неугодных, либо изображающее официальное лицо и калькулятором считающее все по их мнению оскорбления к троллям, чтоб разломать форум руками администрации.
:lol: :lol:
Как, знакомо?
Методички у них дырявые явно.

Рецепты от DW неоднократно публиковались для пользователей, многократно переписывались, вот некоторые из них найденные на DW:

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85/t-41870648
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10762
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.10.19 - 04:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Следующий рецепт от BBC
(крупнейшего мирового СМИ из британии)

"Наша платформа проигрывает борьбу с оскорблениями и троллингом, и это продолжается уже не первый год, - признал Дик Костоло, бывший генеральный директор Twitter, в служебной записке, которая попала в руки журналистов. - Это общеизвестный факт, который является предметом ежедневных дискуссий по всему миру". Признаваться в таком неприятно, но многим это признание показалось весьма запоздалым. Агрессия в интернете, увы, давно никого не удивляет, и Twitter - далеко не единственная площадка, где тролли и грубияны творят что хотят.

Нужно сказать британцы чаще реагируют и половина обращений в полицию связано с интернетом
Видимо иной преступности на острове маловато, никто не ворует улицами бюджеты и не гопстопит.

За последнее время был проведен целый ряд исследований о том, как можно оперативно выявлять агрессивных пользователей при помощи автоматических средств - чтобы пресечь травлю на раннем этапе.

"Антисоциальные пользователи, как правило, участвуют лишь в нескольких ветках обсуждения. Они много пишут, но не выходят за пределы выбранных тем, в то время как активность обычных пользователей распространяется на более широкий круг дискуссий", - поясняет исследователь. Исследователям удалось вычленить характерные черты поведения таких пользователей и создать алгоритм, который быстро распознает потенциальных агрессоров.
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10762
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.10.19 - 04:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отлично видимая деятельность троллей-нурлыботов если параллельна администрации НГ, то в отношении акимата она явно произвела действие. Десятки тысяч людей увидели их реакцию на безобразнейшее антинародное исполнение работ на ул. Чкалова.
И наверное через некоторое время дойдет до всех интернет и не интернет пользователй.

Я не вижу ни одного человека, который хотел бы иметь после этого дела с этими хозяевами троллей на каких бы должностях они ни сидели, и чем бы ни занимались.
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10762
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.10.19 - 04:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и напоследок
цитаты от Профессора Преображенского.
Надеюсь все причастные себя узнают.
:-)

Ну а если НГ глубоко плевать на кривляния и вранье шариковых-ботов,
то удел будет с ними и остаться. Забавное будет зрелище форума из ботов.

Сами они естественно с оклада и кормушки не уйдут и увещевать бесполезно.

https://www.youtube.com/watch?v=zat8RxxUYlw
:lol: :lol: :lol:
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1170
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.10.19 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika
Coopidon


Последние Ваши посты навевают мысль:
"Пришли Альцгеймер с Паркинсоном
И долго руку мне трясли..."

Рановато. Ведь Вы у нас самый молодой на форуме :-)
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1170
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.10.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Ну, и Вам на орехи:

"Пришли Альцгеймер с Паркинсоном
И долго руку мне трясли..."

Наверное,какие-то мощные силы создали в провинциальном Костанае Центр троллинга (ЦТ), ведут жестокую информационную войну (аж с 3-мя !!! правдорубами) И цель у этих сил, не иначе, как достижение мирового господства!
:lol: :lol: :lol:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5552
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Астане состоялся показательный матч Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.
как водится подарки, Токаеву и Назарбаеву- футболки от них.
думал им чапаны подарят. и вот сюрприз.
глава государства преподнес обоим спортсменам наручные часы отечественного производства.
Особого подарка удостоился Рафаэль Надаль:
ему Касым-Жомарт Токаев преподнес в качестве свадебного подарка хрустальную вазу,
также произведенную в Казахстане.
Ваза декорирована позолотой и кристаллами Swarovski
и носит звучное название "Женис",
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5552
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
аж с 3-мя !!! правдорубами


попрощались же .скопом.
как жить теперь.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1161
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.10.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//abaikaCoopidon//


Так Абайка или купидон?) Кто из нас чем болеет?)


Цитата-//создали в провинциальном Костанае Центр троллинга (ЦТ)/

Кроме шуток есть такой центр в Затоболовке ул.Семина 48) ходит легенда что оттуда давным давно сбежал самый главный тролль,профи в своём деле) взял себе животный ник и теперь на форумах пока все спят приходит и кусается)


Цитата-//водится подарки, Токаеву и Назарбаеву- футболки от них//



Прогресс) а то как незнаю кто любому гостю чапан дарили) во футболочка,может так дело пойдет вообще подарки перестанут дарить) приехал и приехал, радуйся что в аэропорту вообще встретили)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5552
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.10.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прочитал сейчас, просто ужас.

//Пользователи из ряда стран пожаловались на сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook. , чаще всего с проблемами в работе Instagram сталкиваются пользователи из США, Великобритании и Германии. Они сообщили о перебоях в работе новостной ленты. Кроме того, о проблемах в работе сервиса сообщили пользователи Facebook из США, Германии, Франции и Японии. Чаще всего проблемы возникают при работе с новостной лентой (45%), ещё в 34% случаев наблюдается полное отключение сервиса.//

беспокоюсь за родственников,там живущих.
полное отключение- это вообще что-то.
беспредел какой-то.
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10762
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.10.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот и нурлыботы,
Утром вышли на работы.
А с ними нурлыботки,
Стучат свои работки.
:-)
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