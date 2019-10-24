Цитата: abaika95:

Незнаю) после вашего хейтерского отзыва не могу творчески восстановится) нужно время мне) и деньги...)

Душа моя!

Я же по простоте душевной. Что накопилось за сутки, то и наложил.

Вы на свой счёт не имейте.

У меня кстати, есть душевная тема.

Сам хотел, но вам по свойски.

Давно хотел замутить.

Вот например, тот же доширак! Это же тема! А красная чашка? А ролтон?

Произвести анализ. Вычленить, оценить вкусовые ощущения. А?

Каково?

Я ещё того! Ещё могу воспроизводить идеи. Высоко энерго насыщеный