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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.10.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Незнаю) после вашего хейтерского отзыва не могу творчески восстановится) нужно время мне) и деньги...)

Душа моя!
Я же по простоте душевной. Что накопилось за сутки, то и наложил.
Вы на свой счёт не имейте.
У меня кстати, есть душевная тема.
Сам хотел, но вам по свойски.
Давно хотел замутить.
Вот например, тот же доширак! Это же тема! А красная чашка? А ролтон?
Произвести анализ. Вычленить, оценить вкусовые ощущения. А?
Каково?
Я ещё того! Ещё могу воспроизводить идеи. Высоко энерго насыщеный
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.10.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вот например, тот же доширак! Это же тема! А красная чашка? А ролтон?Произвести анализ. Вычленить, оценить вкусовые ощущения. А?Каково?//


Нет ну зачем же так?) если денег на обзор кафе не хватает до дошириков это низко опускаться) хоть в столовую сходите,пофоткайте там) понюхайте,можно даже не покупать) могу денег дать на обзор пирожка,всяко лучше ролтона)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


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Сообщений: 4168
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.10.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталик,ты пошто пропал
Ты меня в драм.театр ещё не сводил :lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4168
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.10.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Адью! Ухожу окончательно!

Ураааа!!!
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.10.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Адью! Ухожу окончательно//


Видать тоже ПутЕн виноват) а вообще Земляк прикольный мужик,со своими тараканами конечно) но кто тут без них?) Вот без явных и грубых оскорблений с его стороны с ним интересно было дискутировать) но последнее время что-то не получалось) так что до свидания....может ещё вернётся)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3761
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.10.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Сопливые песни.Старичкам самое то!

Жизни просто не видал. Гуд бай!
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17638
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.10.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ты меня в драм.театр ещё не сводил

В Динамовском костюме?... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4168
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.10.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В Динамовском костюме

Таки да!
Красивая тётя и не такие шизики себе может позволить :-P
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4168
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.10.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гогика плюсчит :lol:
Психика сдаёт.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1167
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.10.19 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
В связи с политикой редакции.


Хорошо, что из-за политики...А то я уж решила, что виновата - отравляю ему жизнь! :-)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1457
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
kbkz1980---- Мадам , спасибо , настроение подняли !! Как же здорово , что умеете диагноз на расстоянии 2357 км .
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1457
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
kbkz1980---А может это у **Красивой тёти шизик **??
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4168
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.10.19 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Гоги,ты легко читаем.
Пытаешься тельняжку рвать
Тилько коленочки трясутся :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1457
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АЗ Алкмар Нидерланды 6 : 0 Астана Нур-Султан Казахстан
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1457
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
kbkz1980---Во-первых - не тычь. Хотя понимаю - недостаток культуры у дамы в **В Динамовском костюме**. Во-вторых - хотите узурпировать форум???Да флаг вам в руки - варитесь в собственном -*****--- а тут сами слово вставьте.
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Ответить Новый топик
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