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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4164
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.10.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А уж лучше местные

Ну и местный форум надеюсь найдёте :lol:
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* Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1451
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
kbkz1980---Молоды ещё указывать.Да и не ваше это дело , где кому быть.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17638
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.10.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Хоть глянем на ассортимент

Лилли, сходи на Большевичку.
Там Премьер вчера себе костюм купил.
Возьми себе Бронежилет.
Теплей будет... :lol: :oops:
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* abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.10.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гоги что это вы последнее время по вечерам заходите?) Учения на "центральном" начались,истребители,вертолеты низко летают небось) отдыхать мешают?)
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* Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1451
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95---Вам лучше знать , всезнающий.
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* abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.10.19 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вам лучше знать//


Честно не знаю) инсайдеры молчат заразы) просто поинтересовался а вы сразу в штыки) добрее надо быть,веселее)
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