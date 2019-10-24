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§ NG.kz
Казахстанцы массово жалуются на отключение связи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37065
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.10.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы массово жалуются на отключение сотовой связи. В Комитете телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прокомментировали массовое отключение сотовой связи.
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* Гога
Казахстанцы массово жалуются на отключение связи
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1451
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
elektron---- А что можно обсуждать с пациентом палаты №6 ??

[Исправлено: Гога, 24.10.2019 - 21:10]
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* abaika95
Казахстанцы массово жалуются на отключение связи
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.10.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//- А что можно обсуждать пациентом палаты №6 ?//


Так вот почему с вами никто не обсуждает ничего?))
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* abaika95
Казахстанцы массово жалуются на отключение связи
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.10.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Признаю жирно, жирно получилось) но извините я не сдержался) простите меня Гоги) сами подставились)
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* Гога
Казахстанцы массово жалуются на отключение связи
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1451
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.10.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95 -- На воре и шапка горит .
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