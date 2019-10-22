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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17629
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.10.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А наша молодёжь, сама знакомится с культурой.

Цитата:
abaika95:
Толстого,Достоевского читали?знают?) Пьесы Чехова? Музыку Чайковского?)

ВАши всё это знают, конечно, благодаря - Ономастам,
Которые улицы - переименовывают.
И Чайковский - льётся целыми днями,
из репродукторов, на улицах КОстаная... :lol: :lol: :lol:
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1138
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Знают, ещё с Французами//


С какими это они французами в 41-45 году воевали?) Как? И они вас победили?))


Цитата-//ВАши всё это знают, конечно, благодаря - Ономастам,Которые улицы - переименовывают.И Чайковский - льётся целыми днями,из репродукторов, на улицах КОстаная//


Ему про фому он про ерему) а у вас что приезжие сирийцы мешают вашей молодежи к культуре приобщаться?) (Это к тому же как и ваш пример с ономастами,то есть ни к чему)

[Исправлено: abaika95, 22.10.2019 - 11:28]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17629
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.10.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как? И они вас победили?))

Да, конечно. А кто-же?... :lol: ;-) Цитата:
abaika95:
пример с ономастами,то есть ни к чему)

Почему ни к чему.Начнут ул. Пушкина -
переименовывать и все узнают, кто
был тов. Пушкин А.С.
Да и Чайковского тоже думаю - узнают.
В будущем... :lol: :oops: ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17629
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.10.19 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такие, малые формы стоят по райцентру.

Это в закутке, сзади книжного магазина.
Интересно, сколько они простоят?...
:lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17629
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.10.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это летнее, Итальянское каффе Мороженное.

Пришли дети всем классом, в сопровождении
учителей.Может это у них урок такой,
этика называется? Но шумят на всю улицу... :lol: :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17629
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.10.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чувствуеся дыхание Рождества. Опять на улице

появились музыканты, в магазинах - новогодние
сладости. Чувствуется Новогодняя атмосфера... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3629
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.10.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Чувствуеся дыхание Рождества

Не очень приятно напоминать, но все же: осторожнее там. Избегайте широких улиц.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17629
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.10.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это афиша Венской Оперетты. 13 ноября

в городском зале, выступят... :lol: :oops: :-P
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3751
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.10.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Каковы результаты?)

Ну для русскоязычных можно выбрать репертуар.
https://biletkartina.tv/ru?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=google-otchet-1&roistat=google6_g_70929056834_342528562777_bilet%20kartina%20tv&roistat_referrer=&roistat_pos=1t1&gclid=EAIaIQobChMI2u6LyoS15QIVDeaaCh2gEQ7TEAAYASAAEgJTm_D_BwE
Это только на этом сайте. Ещё и региональные тематические вечера русской классики бывают.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17629
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.10.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну для русскоязычных можно выбрать репертуар.

Виталий, они не знают, всего этого.
К ним Боря Моисеев, собиралсяю
Не пустили его в КОстанай.
Церковь была против... :lol: ;-)
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4158
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.10.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой бай,гляньте у них даже мороженое есть
У нас оно было только при СССРе :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3751
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.10.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
но все же: осторожнее там. Избегайте широких улиц.

Да без проблем Макс. Мы в бронепоезде и бронежилетах :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17629
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.10.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лилли, я уже говорил, что скоро Рождество.

Во всех магазинах появились Вайнахтсманы,по
русски деды морозы. А как они у вас называются?... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4158
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.10.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша,а пыжики ваши нам на кой :lol:
За 600 тенге,которые осенью для зимы продаются :lol:
Как раз просрочатся к рождеству :-P
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1444
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.10.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
kbkz1980 --- А вот этого нет .
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