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≡ Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37063
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.10.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рейс в Шарм-эль-Шейх (Египет), выполняемый Boeing-757, вылетел строго по расписанию, в 17.30, сегодня, 24 октября. Впервые с реконструированной полосы в полет отправился чартер.
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§ abaika95
Re: Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы...
abaika95


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Сообщений: 1138
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.10.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А некоторые тут говорят из загранцов что мы последний Хрен без соли доедаем) да, нет вон люди летят довольные в отпуска) сама журналистка Ольга Лихограй тоже из "теплых" отпусков приехала недавно) жизнь кипит,народ гуляет)

А впрочем, спасибо за просто хорошую новость)отличных выходных улетающим в Египты и мягкой посадки)
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§ юля елиссева
Re: Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1329
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.10.19 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неудобное время вылета. Теряют фактически один день отдыха туристы из-за вечернего вылета.
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* Coopidon
Re: Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.10.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас, авиакомпании потихоньку начнут сворачивать в Костанай, вместо Челябинска и Еката. Задавленные антроссийскими санкциями туристы, ломанутся. Создавая очереди на границе и вывозя на экспорт дешёвый и качественный отечественный бензин. Это потребует строительство дорог, гостиниц и НПЗ. Жители НурСултана и Алматы потихоньку начнут перебираться в Костанай...
Цитата:
abaika95:
последний Хрен без соли дое

Ещё есть старые запасы? :-o
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§ elektron
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3751
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.10.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Ещё есть старые запасы?

Смотря что в виду имеется. ;-) Если хрен, то он редьки не слаще. :lol:
А соль из Израиля привезут, обещались вроде.
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