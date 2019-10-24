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≡ "Растопить печь, приготовить еду, поговорить по душам..." - проект "Акселератор добра" презентовали в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Растопить печь, приготовить еду, поговорить по душам..." - проект "Акселератор добра" презентовали в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37063
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.10.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Многие говорят, что добро нужно делать, не рассказывая об этом, - отметила председатель ОФ "Гражданский альянс "ГрИН" Динара Утебаева. - Мы с такой позицией не согласны, хотя многие, с кем мы сотрудничаем, отказываются себя называть.
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* Coopidon
Re: "Растопить печь, приготовить еду, поговорить по...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.10.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Многие говорят, что добро нужно делать, не рассказывая об этом, - отметила Утебаева. - Мы с такой позицией не согласны 

А может все таки тимуровцам быть скромнее?
Как-то будет нелепо выглядеть отчет:
В текущем квартале мы сотворили добро ...нвдцать человекам. Из них инвалидам 1 группы, помыто полов х квадратов, нарублено дров х кубов, что на х% больше аналогичного периода прошлого года
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