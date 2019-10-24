abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #4281





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1136

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:50 Цитата-//в глазик брызнуть? отдам аватару и никнейм тому, кто будет "кисло" писать, раз такое дело//





Да ладно вам лимон я ж в шутку) не надо брызгать на меня)) "кисло" писать не в смысле плохо а в том смысле что не противно, ни едко) поэтому ваша Ава у меня и не ассоциируется с вашим выражением мыслей) пишите ни как лимон)