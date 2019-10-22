abaika95 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2462





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1136

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:13 Цитата-//Знают, ещё с Французами//





С какими это они французами в 41-45 году воевали?) Как? И они вас победили?))





Цитата-//ВАши всё это знают, конечно, благодаря - Ономастам,Которые улицы - переименовывают.И Чайковский - льётся целыми днями,из репродукторов, на улицах КОстаная//





Ему про фому он про ерему) а у вас что приезжие сирийцы мешают вашей молодежи к культуре приобщаться?) (Это к тому же как и ваш пример с ономастами,то есть ни к чему)



[Исправлено: abaika95, 22.10.2019 - 11:28]