Цитата: Yorik: Корреспонденты были в аэропорту 18 октября (в статье сказано), можно предположить что на данный момент эти работы завершены. По моей информации - документация, позволяющая принимать и обслуживать суда, получена. Да и вряд ли на не имеющую разрешительной документации полосу приняли бы борт третьего человека в государстве (вчера, Airbus А320), и сегодня не отправляли бы Египет...

Предположить возможно всё Наверное завершить работу со швами успели.



Самолеты возможно принимать на полосу с деформационными швами на покрытии не залитых герметиком. Герметик служит для исключения попадания воды в камеру шва и защиты конструктивных элементов камеры от воздействия окружающей среды, уплотняющий шнур в камере шва держится за счет своего деформированного состояния, так как диаметр шнура минимум на 25-30% больше ширины камеры. Другое дело, что при таких недоделках, Заказчик может подписать Акт приемки законченного строительством объекта на свой страх и риск.

Для получения сертификата годности, аэродром должен соответствовать сертификационным требованиям авиационных правил, в которых к ИВПП предъявляются определенные сертификационные требования, среди которых есть требования к отсутствию на покрытии посторонних предметов или продуктов разрушения покрытия, выбоин и раковин определенного размера, сколов, разрушений и т.п., но нет определения об отсутствии герметика (мастики) в деформационном шве Так что по факту можно эксплуатировать ИВПП с недоделанными деформационными швами, только вот тот же уплотняющий шнур не предназначен для постоянной работы в шве без закрытия его герметиком, да и попадание воды в камеру шва ни к чему хорошему не приведет. Так же в отдельных случаях отступления от сертификационных требований могут признаваться сертификационным органом приемлемыми



Судя по информации с сайта кустанайского аэропорта : Цитата: 23 октября 2019 года АО «Авиационная администрация Казахстана» выдано Удостоверение годности светосигнального оборудования и Сертификат годности аэродрома, позволяющие принимать и обслуживать воздушные суда круглосуточно. . Копия сертификата не указана.