Аэропорт Костаная готов принимать воздушные суда всех марок массой до 200 тонн. 24 октября из обновленного аэропорта Костаная отбудет Boeing-757, который совершит первый в этом году чартерный рейс. Борт казахстанской авиакомпании SCAT более чем с 200 пассажирами направится в Шарм-эль-Шейх. С 3 декабря запланированы регулярные рейсы в Москву российского «Аэрофлота». В перспективе, как утверждают в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области, аэропорт существенно расширит свои возможности. Читать статью
Хорошая статья Ольги Лихограй, и познавательная для читателей.
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ng.kz После завершения всех работ и ввода объекта в эксплуатацию планируется восстановить все ранее выполняемые авиарейсы, - отметили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
Главное здесь ввод объекта в эксплуатацию, который не возможен без выполнения всех работ предусмотренных проектной документацией в соответствии техническим регламентам и нормативным требованиям.
Судя по деформационному шву на покрытии, который запечатлен на третей фотографии в статье, камера деформационного шва не заполнена герметиком, виден только уложенный в камеру шва уплотняющий шнур.
Вот фото деформационного шва, где камера шва заполнена герметиком: Ниже указана конструкция деформационного шва предусмотренного в проектной документации по реконструкции ИВПП кустанайского аэропорта:
Судя всему работы по устройству деформационных швов еще не завершены. Говорить о полном окончании реконструкции возможно только после получения Заказчиком реконструкции Заключения о соответствии построенного (реконструируемого) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации – (вкратце такое заключение называется ЗОС) – после этого Заключения можно приступать к оформлению документов на ввод объекта в эксплуатацию. Пока не завершат все работы, ЗОС не получат. Так что поздравить кустанайцев с завершением работ по реконструкции аэропорта можно только после получения ЗОС.
ng.kz: Согласно заключенному договору, полный комплекс работ на объекте завершится 30 ноября, - отметил руководитель управления Есенгулов. - Общая стоимость строительно-монтажных работ составила порядка 9 млрд тенге. Средства были выделены из местного и республиканского бюджетов.
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ng.kz: На реконструкцию взлетно-посадочной полосы и обновление здания аэровокзала требовалось 15 млрд тенге. Аскар Мамин назвал это «слишком большими инвестициями»
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ng.kz: «Слишком дорого просите, - отреагировал на эти расчеты Сагинтаев. - Реконструкцию можно сделать в 2-3 раза дешевле
Вышеуказанным руководителям, в данной ситуации лучше молчать, чем говорить .
Необходимая реконструкция ИВПП которая находилась в неудовлетворительном состоянии, о чём даже были письма Эйр Астаны в адрес авиационных властей страны, а также приведение кустанайского аэропорта, имеющего статус международного, в соответствие требований международных норм и стандартов ИКАО по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности, - это была давно назревшая задача. 9 млрд. тенге сумма далеко не «заоблочная», так как кроме реконструкции самой ИВПП с рулежной дорожкой РД-А и перроном №2, были выполнены необходимые мероприятия по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности, а это устройство периметрового ограждения (12,3 км) с техническими средствами охраны и патрульной дорогой (8,9 км), устройство свето-сигнального оборудования с огнями PAPI и со строительством для этого электроподстанций с центральныым распределительным пунктом (ЦРП), освещение перрона №2. Так же проектом предусматривалось на удлиняемом участке ИВПП, далее вдоль РД-А и перрона устройство водостока с участками ливневой канализации и очистными сооружениями. Построена аварийно-спасательная станция с двумя пожарными резервуарами, канализационная насосная станция, котельная модульного типа, обзорно-постовые вышки.
ГИП: Судя по деформационному шву на покрытии, который запечатлен на третей фотографии в статье
Корреспонденты были в аэропорту 18 октября (в статье сказано), можно предположить что на данный момент эти работы завершены. По моей информации - документация, позволяющая принимать и обслуживать суда, получена. Да и вряд ли на не имеющую разрешительной документации полосу приняли бы борт третьего человека в государстве (вчера, Airbus А320), и сегодня не отправляли бы Египет...
Yorik: Корреспонденты были в аэропорту 18 октября (в статье сказано), можно предположить что на данный момент эти работы завершены. По моей информации - документация, позволяющая принимать и обслуживать суда, получена. Да и вряд ли на не имеющую разрешительной документации полосу приняли бы борт третьего человека в государстве (вчера, Airbus А320), и сегодня не отправляли бы Египет...
Предположить возможно всё Наверное завершить работу со швами успели.
Самолеты возможно принимать на полосу с деформационными швами на покрытии не залитых герметиком. Герметик служит для исключения попадания воды в камеру шва и защиты конструктивных элементов камеры от воздействия окружающей среды, уплотняющий шнур в камере шва держится за счет своего деформированного состояния, так как диаметр шнура минимум на 25-30% больше ширины камеры. Другое дело, что при таких недоделках, Заказчик может подписать Акт приемки законченного строительством объекта на свой страх и риск. Для получения сертификата годности, аэродром должен соответствовать сертификационным требованиям авиационных правил, в которых к ИВПП предъявляются определенные сертификационные требования, среди которых есть требования к отсутствию на покрытии посторонних предметов или продуктов разрушения покрытия, выбоин и раковин определенного размера, сколов, разрушений и т.п., но нет определения об отсутствии герметика (мастики) в деформационном шве Так что по факту можно эксплуатировать ИВПП с недоделанными деформационными швами, только вот тот же уплотняющий шнур не предназначен для постоянной работы в шве без закрытия его герметиком, да и попадание воды в камеру шва ни к чему хорошему не приведет. Так же в отдельных случаях отступления от сертификационных требований могут признаваться сертификационным органом приемлемыми
23 октября 2019 года АО «Авиационная администрация Казахстана» выдано Удостоверение годности светосигнального оборудования и Сертификат годности аэродрома, позволяющие принимать и обслуживать воздушные суда круглосуточно.
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