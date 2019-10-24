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§ NG.kz
«Ждем Путина и английскую королеву»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37062
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.10.19 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аэропорт Костаная готов принимать воздушные суда всех марок массой до 200 тонн. 24 октября из обновленного аэропорта Костаная отбудет Boeing-757, который совершит первый в этом году чартерный рейс. Борт казахстанской авиакомпании SCAT более чем с 200 пассажирами направится в Шарм-эль-Шейх. С 3 декабря запланированы регулярные рейсы в Москву российского «Аэрофлота». В перспективе, как утверждают в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области, аэропорт существенно расширит свои возможности.
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§ ГИП
Re: «Ждем Путина и английскую королеву»
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1277
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 24.10.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая статья Ольги Лихограй, и познавательная для читателей.

Цитата:
ng.kz После завершения всех работ и ввода объекта в эксплуатацию планируется восстановить все ранее выполняемые авиарейсы, - отметили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

Главное здесь ввод объекта в эксплуатацию, который не возможен без выполнения всех работ предусмотренных проектной документацией в соответствии техническим регламентам и нормативным требованиям.

Судя по деформационному шву на покрытии, который запечатлен на третей фотографии в статье, камера деформационного шва не заполнена герметиком, виден только уложенный в камеру шва уплотняющий шнур.

Вот фото деформационного шва, где камера шва заполнена герметиком:
Ниже указана конструкция деформационного шва предусмотренного в проектной документации по реконструкции ИВПП кустанайского аэропорта:

Судя всему работы по устройству деформационных швов еще не завершены. Говорить о полном окончании реконструкции возможно только после получения Заказчиком реконструкции Заключения о соответствии построенного (реконструируемого) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации – (вкратце такое заключение называется ЗОС) – после этого Заключения можно приступать к оформлению документов на ввод объекта в эксплуатацию.
Пока не завершат все работы, ЗОС не получат.
Так что поздравить кустанайцев с завершением работ по реконструкции аэропорта можно только после получения ЗОС.
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§ ГИП
Re: «Ждем Путина и английскую королеву»
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1277
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 24.10.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ng.kz: Согласно заключенному договору, полный комплекс работ на объекте завершится 30 ноября, - отметил руководитель управления Есенгулов. - Общая стоимость строительно-монтажных работ составила порядка 9 млрд тенге. Средства были выделены из местного и республиканского бюджетов.

Цитата:
ng.kz: На реконструкцию взлетно-посадочной полосы и обновление здания аэровокзала требовалось 15 млрд тенге. Аскар Мамин назвал это «слишком большими инвестициями»

Цитата:
ng.kz: «Слишком дорого просите, - отреагировал на эти расчеты Сагинтаев. - Реконструкцию можно сделать в 2-3 раза дешевле


Вышеуказанным руководителям, в данной ситуации лучше молчать, чем говорить 8-).

Необходимая реконструкция ИВПП которая находилась в неудовлетворительном состоянии, о чём даже были письма Эйр Астаны в адрес авиационных властей страны, а также приведение кустанайского аэропорта, имеющего статус международного, в соответствие требований международных норм и стандартов ИКАО по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности, - это была давно назревшая задача. 9 млрд. тенге сумма далеко не «заоблочная», так как кроме реконструкции самой ИВПП с рулежной дорожкой РД-А и перроном №2, были выполнены необходимые мероприятия по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности, а это устройство периметрового ограждения (12,3 км) с техническими средствами охраны и патрульной дорогой (8,9 км), устройство свето-сигнального оборудования с огнями PAPI и со строительством для этого электроподстанций с центральныым распределительным пунктом (ЦРП), освещение перрона №2.
Так же проектом предусматривалось на удлиняемом участке ИВПП, далее вдоль РД-А и перрона устройство водостока с участками ливневой канализации и очистными сооружениями.
Построена аварийно-спасательная станция с двумя пожарными резервуарами, канализационная насосная станция, котельная модульного типа, обзорно-постовые вышки.
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§ Yorik
«Ждем Путина и английскую королеву»
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 24.10.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я не знал, что безопасность, зависит от цены билета

Радуйтесь, есть еще куда развиваться ;-)
В данном конкретном случае - речь о том, что Скат выполняет рейс Костанай-Нурсултан на 40-летнем Ан-24, а у Эйр Астаны - только свежие Эйрбасы и Боинги...
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§ юля елиссева
Re: «Ждем Путина и английскую королеву»
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1329
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.10.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Просто вы везде видите негатив и грязь) зря вы так) ОПТИМИСТичнее надо быть,ПОЗИТИВнее по жизни)

халва.. халва.. Хотя, иногда я включаю Хабар, если требуется экстренное рвотное средство!
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§ Yorik
Re: «Ждем Путина и английскую королеву»
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 24.10.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГИП:
Судя по деформационному шву на покрытии, который запечатлен на третей фотографии в статье

Корреспонденты были в аэропорту 18 октября (в статье сказано), можно предположить что на данный момент эти работы завершены. По моей информации - документация, позволяющая принимать и обслуживать суда, получена. Да и вряд ли на не имеющую разрешительной документации полосу приняли бы борт третьего человека в государстве (вчера, Airbus А320), и сегодня не отправляли бы Египет...
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§ arman_kst
Re: «Ждем Путина и английскую королеву»
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.10.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо все хорошо проверить перед приёмом. Не подписывать пока все не сделают.
Здание надо все же отремонтировать. Лучше сократить расходы на столицу
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§ Добринцофф
Re: «Ждем Путина и английскую королеву»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6761
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.10.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну все, доставайте денежки из тумбочек, и вперед на моря и острова.

На острова вряд ли,максимум Синайский полуостров,на который и раньше летали,да Турция, а так хочется из Кустаная прям в Тай без всяких бусиков и прохождения границ.
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§ ГИП
«Ждем Путина и английскую королеву»
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1277
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 24.10.19 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik: Корреспонденты были в аэропорту 18 октября (в статье сказано), можно предположить что на данный момент эти работы завершены. По моей информации - документация, позволяющая принимать и обслуживать суда, получена. Да и вряд ли на не имеющую разрешительной документации полосу приняли бы борт третьего человека в государстве (вчера, Airbus А320), и сегодня не отправляли бы Египет...

Предположить возможно всё :lol: Наверное завершить работу со швами успели.

Самолеты возможно принимать на полосу с деформационными швами на покрытии не залитых герметиком. Герметик служит для исключения попадания воды в камеру шва и защиты конструктивных элементов камеры от воздействия окружающей среды, уплотняющий шнур в камере шва держится за счет своего деформированного состояния, так как диаметр шнура минимум на 25-30% больше ширины камеры. Другое дело, что при таких недоделках, Заказчик может подписать Акт приемки законченного строительством объекта на свой страх и риск.
Для получения сертификата годности, аэродром должен соответствовать сертификационным требованиям авиационных правил, в которых к ИВПП предъявляются определенные сертификационные требования, среди которых есть требования к отсутствию на покрытии посторонних предметов или продуктов разрушения покрытия, выбоин и раковин определенного размера, сколов, разрушений и т.п., но нет определения об отсутствии герметика (мастики) в деформационном шве :lol: Так что по факту можно эксплуатировать ИВПП с недоделанными деформационными швами, только вот тот же уплотняющий шнур не предназначен для постоянной работы в шве без закрытия его герметиком, да и попадание воды в камеру шва ни к чему хорошему не приведет. Так же в отдельных случаях отступления от сертификационных требований могут признаваться сертификационным органом приемлемыми 8-)

Судя по информации с сайта кустанайского аэропорта: Цитата:
23 октября 2019 года АО «Авиационная администрация Казахстана» выдано Удостоверение годности светосигнального оборудования и Сертификат годности аэродрома, позволяющие принимать и обслуживать воздушные суда круглосуточно.
. Копия сертификата не указана.
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