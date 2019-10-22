/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ГАЗель врезалась в Тойоту на перекрестке Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
ГАЗель врезалась в Тойоту на перекрестке Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37062
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.10.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Момент столкновения попал на видеорегистратор проезжающего по той же улице автомобиля. ДТП произошло вчера, 22 октября, на перекрестке пр. Абая и ул. Хакимжановой.
Читать новость

§ Гриня
Re: ГАЗель врезалась в Тойоту на перекрестке Костаная
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 22.10.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это действительно "видео аварии",а не проезжая мимо снимут кучу непонятных машин и выкладывают...
Профайл Посетить вебсайт

§ Гриня
Re: ГАЗель врезалась в Тойоту на перекрестке Костаная
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 24.10.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что интересно,вот тут конкретно момент аварии-комментариев нет. В тех видео где стоят непонятно как разбитые корыта-комментариев куча...
Профайл Посетить вебсайт

§ Butch
Re: ГАЗель врезалась в Тойоту на перекрестке Костаная
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.10.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
газелька похоже прямо целилась в этого любителя острых ощущений ныряющего прямо перед встречными машинами :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 104
Пользователей: 3
Всего: 107

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх