abaika95 Re: Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1135

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:54 А некоторые тут говорят из загранцов что мы последний Хрен без соли доедаем) да, нет вон люди летят довольные в отпуска) сама журналистка Ольга Лихограй тоже из "теплых" отпусков приехала недавно) жизнь кипит,народ гуляет)



А впрочем, спасибо за просто хорошую новость)отличных выходных улетающим в Египты и мягкой посадки)