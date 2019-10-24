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§ NG.kz
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37062
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.10.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рейс в Шарм-эль-Шейх (Египет), выполняемый Boeing-757, вылетел строго по расписанию, в 17.30, сегодня, 24 октября. Впервые с реконструированной полосы в полет отправился чартер.
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§ abaika95
Re: Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1135
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.10.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А некоторые тут говорят из загранцов что мы последний Хрен без соли доедаем) да, нет вон люди летят довольные в отпуска) сама журналистка Ольга Лихограй тоже из "теплых" отпусков приехала недавно) жизнь кипит,народ гуляет)

А впрочем, спасибо за просто хорошую новость)отличных выходных улетающим в Египты и мягкой посадки)
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§ юля елиссева
Первый Boeing взлетел с новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1329
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.10.19 - 18:17
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