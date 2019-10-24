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§ NG.kz
Пара для тыквы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37062
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.10.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оладьи из овощей и фруктов - моя слабость. Но недавно с удивлением узнала, что есть люди, которым не очень нравится запах тыквы, а также ее характерный привкус. Говорят, вот оладьи из кабачка - это да, а из тыквы - как-то не очень. Исправимо.
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§ kbkz1980
Re: Пара для тыквы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4152
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.10.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Необычно,плюсую.
Не всё мясо хомячить.
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§ drakon
Пара для тыквы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17622
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.10.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тыква, в магазине продаётся.

Специально, для всяких блюдов...
:oops: :oops:
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§ kbkz1980
Пара для тыквы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4152
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.10.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Этот сорт тыквы очень сладкий,понравился.
Хотя я не сторонник покупать приезжие овощи.
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§ drakon
Пара для тыквы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17622
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.10.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Хотя я не сторонник покупать приезжие овощи.

Лилли, у вас что? Тыква - привозная?
Помню, у нас росла, всякая тыква.
Наверное тонны 3 по осени собирали.
Бабушка моя,разрезала её на ломти
и запекала в русской печке,
прямо на углях. Ох вкуснотища была... :oops: :lol:
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§ drakon
Пара для тыквы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17622
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.10.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот есть и другой сорт тыквы.

Только форма у них разная,так
Я думаю. А может и сорта разные... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Пара для тыквы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4152
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.10.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Лилли, у вас что? Тыква - привозная?

Именно этот сорт привозной.
А другие мраморная,медовая,витаминная,мичуринская ид.р.сожают как всегда.
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§ Yorik
Пара для тыквы
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 24.10.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
тонны 3 по осени собирали

:-o ого. Кроме тыквы ничего не ели что ли?
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§ drakon
Пара для тыквы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17622
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.10.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
ого. Кроме тыквы ничего не ели что ли?

У нас, в п.Ново-Ильиновка, был огород,
около 30 соток. Картошка, тыква,арбузы-
сажали. Тыквой кормили скотинку... :lol:
Пока была жива, моя бабушка, всему
находили Применение... :lol: :-o
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§ drakon
Re: Пара для тыквы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17622
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.10.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот ещё сорт тыквы,не знаю его

название.Такой тоже раньше не видел... :lol:
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§ drakon
Re: Пара для тыквы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17622
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.10.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тут, прямо по дороге в райцентр,

прям с прицепа, продаётся. На каждой
есть ценник, за штуку. Там справа,
зелёная это касса. Сам кидаеш туда деньги... :oops: ;-)
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